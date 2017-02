Inflation - der deutsche Sonderweg

10. Feb 2017 , Christian Kirchner

Sie kennen vermutlich den Spruch: was nicht passt, wird passend gemacht. Ich musste daran denken, als ich in dieser Woche einmal kurz dem Satz des 2015 verstorbenen Ex-Bundeskanzlers Helmut Schmidt nachrecherchierte, laut dem ihm fünf Prozent Inflation lieber sind als fünf Prozent Arbeitslosigkeit. Wie bei vielen anderen kursierenden Bonmots entpuppte sich dieses Zitat als Verdrehung des Originals in Richtung einer plausibleren Version. Denn Schmidt sprach anfangs nicht davon, was ihm lieber sei. Vielmehr sprach er davon, was seiner Ansicht nach die Deutschen eher vertragen könnten. „Mir scheint, dass das deutsche Volk – zugespitzt – fünf Prozent Preisanstieg eher vertragen kann als fünf Prozent Arbeitslosigkeit“, erklärte er 1972 in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

Nun müsste es einen gerade in der aktuellen Debatte über den Anstieg der Inflation stutzig machen, wenn das ökonomisch-moralische Gewissen des Landes schon 1972 diagnostiziert hat, das deutsche Volk „vertrage“ auch fünf Prozent Inflation. Das war schließlich gerade einmal ein Vierteljahrhundert nach der letzten Hyperinflation in Deutschland. Und bekommen wir nicht laufend eingeredet, die Deutschen und die Inflation, das sei ein ganz spezielles Verhältnis? Dass uns die Hyperinflationen der 20er und 40er-Jahre so stark geprägt hätten in der Geldanlage? Dass die Angst vor der Inflation hierzulande doch deutlich stärker ausgeprägt sei als in südeuropäischen Ländern, wo man historisch ein eher laxes Verhältnis zum Thema Teuerung habe?

Nur ist Plausibilität leider kein Beleg. Denn Helmut Schmidt hatte Recht. Von der großen Bedeutung der Inflationsangst in der Geldanlage kann schließlich keine Rede sein. Niemand wird bestreiten, dass die Hyperinflationen gesellschaftliche und wirtschaftliche Zäsuren waren. Aber wenn die Deutschen an sich angeblich solche Inflationsängstler sind - wieso besitzen dann hierzulande nur rund 45 Prozent der Menschen ein Eigenheim, verglichen mit 70 Prozent europaweit?