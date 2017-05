Warum Renten-ETFs gerade beliebt sind

03. Mai 2017 , Julia Groth

In den ersten drei Monaten dieses Jahres floss viel frisches Geld in Anleihe-ETFs – trotz steigender Zinsen. Ein Blick auf die beliebtesten Produkte zeigt, dass sich Anleger des Zinsrisikos durchaus bewusst sind. Von Julia Groth

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die Anleihe-Indizes nachbilden, haben im laufenden Jahr ihr bisher stärkstes Quartal hingelegt. Weltweit verzeichneten die Produkte im ersten Quartal 2017 Nettozuflüsse in Höhe von 44,5 Mrd. US-Dollar, berichtet die US-Investmentgesellschaft Blackrock. Das waren rund 2 Mrd. Dollar mehr als in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres, und mehr als in jedem anderen Quartal zuvor.

Auf den ersten Blick erstaunt diese Entwicklung. Schließlich hat die US-Notenbank Fed im März den Leitzins in den USA angehoben. Weitere Zinsschritte dürften folgen. Steigende Zinsen sind Gift für Anleihen, ihre Kurse fallen in einem solchen Umfeld. Die höheren Zinsen in den USA wirken sich auch auf den europäischen Rentenmarkt aus. Dies- wie jenseits des Atlantiks geraten Anleihen immer stärker unter Druck.

Ein Investment in Anleihe-ETFs ist jetzt riskant. Wenn die Zinsen weiter steigen, wird sich kein Rentenfonds dieser Entwicklung völlig entziehen können. Ein Blick auf die Indexfonds mit den höchsten Zuflüssen zeigt allerdings, dass sich Anleger dieses Problems durchaus bewusst sind. Sie präferierten zuletzt solche Bond-Segmente, die von steigenden Zinsen vergleichsweise wenig in Mitleidenschaft gezogen werden: Besonders gefragt waren ETFs auf US-Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, auf US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz sowie auf Schwellenländer-Bonds.