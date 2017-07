Das war der Capital Vermögensaufbaugipfel 2017

03. Jul 2017 , Capital-Redaktion

Zum dritten Mal lud Capital am 22. Juni 2017 zum Vermögensaufbaugipfel. Rund 150 Teilnehmer informierten sich in den insgesamt 14 Vorträgen und Paneldiskussionen hochkarätiger Experten über die aktuellen Chancen und Herausforderungen der Kapital- und Immobilienmärkte. Die wichtigsten Referenten und ihre Thesen können Sie in unserer Bildergalerie nachlesen