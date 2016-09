Gute Argumente für BMW und Daimler

30. Sep 2016 , Daniel Saurenz

40 respektive 44 Prozent fehlen den Aktien von BMW und Daimler zu ihren Rekordhochs, aufgestellt im Frühjahr 2015 und im Fall von Daimler im Frühjahr 1998. So weit, so schlecht. Dazu tun sich die beiden Aushängeschilder aus München und Bad Cannstadt im Dax seit einiger Zeit schwer, aber sie haben doch einen gemeinsamen Verbündeten, der sie in den nächsten Monaten und Jahren stützen sollte – die Dividendenrendite. Denn in Zeiten der Null- und Negativzinsen sollte eine jährliche Ausschüttung von fünf Prozent wie ein gefühlter Puffer nach unten wirken.

Zuletzt war jedoch Katzenjammer bei der Performance angesagt. Warum eigentlich? Immerhin liefern die Konzerne ebenso wie die Branche weiterhin erfreuliche Nachrichten. So hat sich das Wachstumstempo des chinesischen Automarkts zuletzt weiter beschleunigt. Im August war die Zahl der verkauften Fahrzeuge um 24,5 Prozent auf 1,8 Millionen nach oben geschossen. Damit erhöhte sich das Plus für die ersten acht Monate auf 12,7 Prozent. Erfreuliche Meldungen kommen auch vom europäischen Markt. Der Absatz in der Europäischen Union kletterte im August um zehn Prozent auf rund 820.000 Autos im Vergleich zum Vorjahr.