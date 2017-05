09. Mai 2017 , von Christian Kirchner

"Eine Gratiskultur in der Breite gibt es gar nicht": Unternehmensberater Oliver Mihm zur Debatte über Gebühren bei Girokonten

Herr Mihm, sehen wir in Deutschland bei Girokonten das „Ende einer Gratiskultur“?

Nein, eine solche Gratiskultur in der Breite gibt es gar nicht und hat es bei Girokonten in Deutschland auch nie gegeben. Rund zwei Drittel der Girokonten werden in einem kostenpflichtigen Modell geführt.

Haben Sie eine Erklärung für die Theorie der „Gratiskultur“?

Die oft in diesem Zusammenhang zitierten Direktbanken haben unseren Berechnungen zufolge bei Girokonten hierzulande auf einen Marktanteil von rund sieben Prozent. Sparkassen kommen auf rund sechsmal so viel. Es gibt aber ein gewisses Stadt-Land-Gefälle. Die meisten regionalen Sparkassen und Volksbanken führen die Konten schon lange gegen Gebühren, teils in Paketmodellen, teils sind Abbuchungen oder Abhebung einzeln kostenpflichtig. Zwar ändern tatsächlich einzelne der rund 1500 Regionalinstitute derzeit ihre Konditionen. Ich beobachte aber, dass einige Ihrer Kollegen erregt auf Modelle stoßen, die es teils seit Jahrzehnten gibt. Aber nochmals: nicht das Gratiskonto, sondern das kostenpflichtige Konto ist die Regel unter Menschen mit normalem Erwerbseinkommen.

Dennoch verzeichnen Direktbanken mit kostenlosen Girokonten starke Zuwächse.

Richtig. Deren Wachstum wird sich zwar etwas abflachen, aber weitergehen. Zur Einordnung: Die Kundenreichweite der Direktbanken stieg in den Nuller Jahren noch zweistellig pro Jahr. Inzwischen liegen wie bei vier bis fünf Prozent pro Jahr. Auf dem Niveau dürfte sich das Wachstum auch bis 2020 einpendeln.