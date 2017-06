Hart oder weich: Investoren im Brexit-Chaos

19. Jun 2017 , Julia Groth

Heute, fast genau ein Jahr nach dem Brexit-Votum, starten die Verhandlungen über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. In den Gesprächen in Brüssel soll es zum ersten Mal um Inhalte statt Formalia gehen. Viele Fragen sind offen, und die Zeit ist knapp: Ende März 2019 sollen die Bande zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union (EU) gekappt sein. Die Parlamentswahl in Großbritannien Anfang Juni hat die Lage noch verkompliziert. Premierministerin Theresa May hatte Neuwahlen angesetzt, um die Position ihrer konservativen Partei zu stärken. Stattdessen haben die Tories die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren und sind nun auf eine Koalition angewiesen, wenn sie nicht als Minderheitsregierung antreten wollen. May strebt offenbar eine Zusammenarbeit mit der konservativen nordirischen Kleinpartei Democratic Unionist Party (DUP) an.

Beobachter gehen davon aus, dass die Brexit-Verhandlungen wegen der Tory-Wahlschlappe von britischer Seite aus weniger hart geführt werden als befürchtet. May ist angeschlagen. Sollte es ihr nicht gelingen, mit der DUP eine Regierung zu bilden, könnte die Queen Oppositionschef Jeremy Corbyn mit der Regierungsbildung beauftragen – ihn dazu „einladen“, wie es in Großbritannien formal korrekt heißt. Auch Neuwahlen könnten dann im Raum stehen. So oder so wird die nächste britische Regierung in den Verhandlungen mit der EU voraussichtlich einen pragmatischen statt dogmatischen Ansatz wählen und Zugeständnisse machen müssen, etwa in der Zuwanderungsfrage. Großbritannien könnte dann unter Umständen den Zugang zum europäischen Binnenmarkt behalten.