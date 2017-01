Sparern droht der Trump‑Crash

25. Jan 2017 , Daniel Saurenz

Momentan ist die Lage daher fast absurd sorgenfrei. Der Dow Jones notiert trotz der Unsicherheit über Trumps Politik bei 20.000 Punkten. Begründung: die Infrastruktur wird angeschoben , Banken werden dereguliert und Trumponomics wird etliche Jobs schaffen. Das alles soll passieren in einem Umfeld, in dem die US-Wirtschaft in den letzten acht Obama-Jahren dank frischem Geld deutlich gewachsen ist, Jobs merklich zugelegt haben bis nah zur Vollbeschäftigung bei Qualitätsjobs. Die US-Wirtschaft ist in einer späten Phase ihres Erholungszyklus und da will Trump draufsatteln?

Unter Vermögensverwaltern in den USA und Europa gibt es eine neue Risikokategorie bei ihren Jahresausblicken 2017 – Populismus und deren Vertreter. Marine Le Pen, Frauke Petry oder auch Donald Trump – sie alle stehen für eine noch ungerechtere Verteilung der Vermögen, gleichzeitig liefern sie mitunter absurde Versprechungen für die Benachteiligten. Auch den Finanzmärkten versprechen sie das Blaue vom Himmel, dabei könnte der Populismus in einer Rezession und einen Crash an den Märkten münden – flankiert von Nullzinsen. Damit wären Vermögensverluste auf allen Ebenen im Bereich des Möglichen – Crashgefahr für Aktien- und Zinssparer.

Dazu ist der Präsident in den USA nicht allmächtig, Kongress, Oberster Gerichtshof und das Weiße Haus kontrollieren sich gegenseitig. Und Teile des Kongresses werden 2018 neu gewählt – niemand will seine Wahlchancen mit der Zustimmung zu abwegigen Trump-Plänen verspielen. Ein weiteres Argument ist die steigende Inflation in den USA. Sie geht jedoch zum größten Teil auf den Ölpreis zurück. Eine gute Inflation ist das nicht - im Gegenteil, steigende Ölpreise helfen der Ölindustrie und deren Gewinnen, sie bremsen aber die Konsumfreude der Amerikaner – gleiches könnte mittelfristig für Europa gelten.

Das zweite Zauberwort der letzten Wochen lautete Infrastruktur. Alle möglichen Fonds und ETFs fanden regen Zulauf, man hat mitunter das Gefühl, Donald Trump würde täglich eine neue Straße oder einen neuen Flughafen per Hand ausheben. Infrastruktur folgt aber anderen Regeln als eine Abwrackprämie bei Autos. Öffentliche Aufträge bedürfen Ausschreibungen, Prüfungen und Planungen und die Effekte werden in Jahren, nicht aber in Monaten spürbar sein. Dazu dürfte jetzt jeder in Aktien wie beispielsweise Caterpillar investiert sein: Der Aktienkurs des Baumaschinenherstellers hat seit Anfang November ein Plus von 25 Prozent hingelegt.

Dazu muss man sich verdeutlichen, was es bedeuten würde, wenn Trump mit Protektionismus und einigen Show-Effekten die USA mittelfristig Richtung Rezession führen würde, wie Vermögensverwalter Flossbach es für möglich hält. Dies hätte massive Verwerfungen beim US-Dollar, bei zehnjährigen US-Zinsen, beim wichtigen Währungspaar Dollar-Yen sowie für die Strategie der US-Notenbank zur Folge. Janet Yellen will eigentlich die Zinsen in Schritten immer weiter erhöhen, doch wo ein Wille ist, war in den letzten Jahren nicht immer ein Weg.

Versicherung gegen Trump ist sehr günstig

Diese Unsicherheiten ignorieren die Märkte in großen Teilen, schaut man sich einmal die Volatilitätsbarometer VIX in den USA und VDAX-New in Deutschland an. Der VIX notiert mit 12 Zählern nah am Fünfjahrestief – in der China-Krise Anfang 2016 lag er bei 30. Der VDAX-New bringt 14 Zähler hin – der tiefste Stand seit 2014. Ein großer Vorteil ist das für all jene, die Trumponomics nicht trauen und sich zum Amtsantritt kostengünstig versichern wollen.

Je geringer die Volatilität ist, desto günstiger sind Absicherungen mit Optionsscheinen. Die WKN GL5QQ8 bezieht sich auf den S&P 500, Basispreis 2200 Zähler, Laufzeit Dezember 2017. Wer die heimischen Titel aus dem Dax gegen Effekte aus den USA versichern will, schaut sich den Put DG9DFA mit Basispreis 11.500 an. Auf den großen Dow Jones, der an der 20.000er-Marke knabbert, gibt es mit eben jenem Basispreis die WKN HU8H7V zur Auswahl. Günstiger, aber auch weitaus offensiver sind Put-Optionsscheine auf den Dax wie die DX8RSQ mit Basispreis bei 10.000 Zählern.

Je weiter die Papiere vom aktuellen Kurs entfernt notieren, desto eher sind sie eine Absicherung gegen einen beispielsweise von George Soros prophezeiten Crash. Der Großinvestor ist bekannt geworden durch seine Wette gegen das britische Pfund. Soros drückte es beim Weltwirtschaftsforum in Davos so aus: „Noch feiern die Börsianer Donald Trump, aber irgendwann wird die Realität die Oberhand gewinnen.“

Und wo bleibt bei allem der deutsche Sparer? Ganz einfach! Wenn die Trump-Wette schief geht, wird Fed-Chefin Yellen in den USA die Zinsen kaum stark anheben können und dann könnten auch die zehnjährigen US-Zinsen wieder merklich fallen. Das würde sicherlich auch den Zinsmarkt in Europa treffen und Bundesanleihen. Damit bliebe der Zins für den deutschen Sparer noch länger wo er ist – an der Nulllinie.