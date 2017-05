Aktien

Solaraktien nicht abschreiben

12. Mai 2017 , Nadine Oberhuber

Die Pleite von Solarworld lässt viele Anleger zweifeln: Ist die Solarbranche ein Risiko fürs Depot? Nein, der Markt wächst und einige Firmen sind stark aufgestellt. Man muss nur nach den richtigen Ausschau halten. Von Nadine Oberhuber

Wenn etwas besonders hell leuchtet am Himmel, fragt man sich unweigerlich, was das wohl ist und wie lange es noch hält. Häufig sind besonders strahlende Himmelskörper nämlich nur eine sehr kurze Erscheinung, weil ferne Planeten gerade zufällig durch die Erdumlaufbahn wandern. Manchmal sind es bloß menschengemachte Satelliten oder Raumstationen, die für eine Weile blinken. Gelegentlich ist es auch nur ein Stern, der gerade verglüht. Unter welche Kategorie davon die Solaraktien fallen, fragt man sich zurzeit. Lange waren sie kleine Stars und Hoffnungsträger für viele Anleger. Dann begann ihr Stern an der Börse zu sinken, zuletzt leuchteten sie aber wieder auf. Nun ist klar: Das Unternehmen Solarworld wird wohl endgültig verglühen. Es galt einst als Vorzeigeunternehmen, meldet aber zum zweiten Male Insolvenz an. Das schreckte viele Börsianer, denn viele von Solarworlds Mitbewerbern geht es ebenfalls nicht gerade glänzend. Hat die Branche also ihren Zenith überschritten? Die gute Nachricht ist: So dramatisch ist es nicht und eine Reihe von Solarfirmen steht im internationalen Wettbewerb noch gut da und der Gesamtmarkt wächst. An der Stelle folgt aber auch gleich die schlechte Nachricht, denn: Von den Solaraktien kann man dasselbe nicht unbedingt behaupten. Das große Wachstum bei den Anlagen hat sich zumindest nicht in den Börsenkursen niedergeschlagen, im Gegenteil: Eine Reihe von Solaraktien hat auf Jahressicht enorm an Wert verloren, Phoenix Solar sank um 25 Prozent, SMA Solar 50 Prozent, First Solar 52 Prozent, Canadian Solar sogar 56 Prozent. Nach einer aufstrebenden Branche klingt das nicht gerade, dabei haben die Solarunternehmen weltweit so viel neue Anlagenkapazität aufgebaut wie nie zuvor. Wo liegt also das Problem?

China kürzt Solarförderung Es lag im vergangenen Jahr vor allem in China. Denn die dortige Regierung hat nach dem gigantischen Zubau, der 2016 bei ihren Herstellern einsetzte, die Förderung von Solaranlagen und Solarstrom stark zusammengestrichen. In der Folge waren etliche chinesische Solarfabriken, die ihre Produktionskapazitäten gerade erst vergrößert hatten, daraufhin zu wenig ausgelastet. Sie drängten mit ihren Produkten auf andere ausländische Märkte. Nun bauen die chinesischen Hersteller aber ihre Zellen weitaus billiger als viele ihrer Konkurrenten, deshalb löste das Überangebot chinesischer Solarzellen auf dem Weltmarkt einen Preisrutsch aus. Der wiederum schmälerte die Einnahmen und Gewinne vieler Wettbewerber. Und genau diese sinkenden Erträge konnte man in den Aktienkursen ablesen. Solarworld hat den Preisdruck als erster vermutlich nicht überlebt.

Wie geht es nun weiter? Und treiben die Preise noch mehr Solarunternehmen in die Pleite? Zunächst einmal muss man feststellen, dass sich die Preise seitdem etwas stabilisiert haben. Und dass andere Hersteller im Vergleich zu Solarworld weitaus größere Mengen an Solarmodulen produzieren. Sie fertigen also zu weitaus günstigeren Stückkosten. Zudem haben sich einige Wettbewerber auf bestimmte Marktbereiche spezialisiert: First Solar etwa ist führend im Bereich der Dünnschichttechnologie und fertigt daher ohnehin günstigere Module. Sunpower im Gegenzug hat sich auf leistungsstarke und hochwertige Solarmodule konzentriert und kann daher auch höhere Preise rechtfertigen. Für alle kleinen Hersteller von konventionellen Modulen jedoch dürfte es schwierig bleiben. Denn Analysten gehen zwar von einem weiteren Marktwachstum aus, aber es wird 2017 etwas langsamer vonstatten gehen. Immerhin sollen die Kapazitäten der aufgestellten Solaranlagen aber bis 2022 um gut fünf Prozent jährlich zulegen. Die stärksten Treiber des Marktes sind – und bleiben – China, die USA, Japan und nun auch Indien, das Japan als drittgrößten Abnehmer von Anlagen überholen wird. Diese vier Staaten machen insgesamt knapp dreiviertel des Weltmarktes aus. Frankreich, Mexiko, Australien und diverse Nahoststaaten fragen aber ebenfalls immer häufiger Sonnenstromanlagen nach.

Größere Chancen im Projektgeschäft Doch China bleibe ein Unsicherheitsfaktor, warnen Marktbeobachter. Das liegt an den Launen der chinesischen Behörden, die in ihrem eigenen Land mal den Solarstrom fördern und dann wieder eine Weile nicht. Von daher bleiben auch die Modulpreise weltweit weiterhin Schwankungen ausgesetzt. Wohl den Unternehmen also, die sich zuletzt zunehmend unabhängiger gemacht haben von der reinen Herstellung der Solarpanels. Etliche Firmen nämlich haben erkannt, dass es viel lukrativer ist, als Projekteur am Markt aufzutreten und nicht nur die Technik zu verkaufen, sondern Gesamtpakete für Aufbau, Betrieb und Wartung anzubieten. Damit lassen sich viel höhere Margen erzielen. Canadian Solar hat immerhin schon ein größeres Projektgeschäft aufgebaut, First Solar erzielt auch bereits gute Erträge aus dem Stromverkauf und selbst die deutsche SAG Solarstrom setzt jetzt vermehrt auf Leasingangebote: Sie legt Firmen die Solartechnik aufs Dach, damit die mit den gemieteten Anlagen ihren Strom selber produzieren. Was als weltweit größter Treiber des Marktes wirkt sind die derzeit niedrigen Preise für den Sonnenstrom: Kostete die Kilowattstunde bisher noch bis zu 12 Cent (gegenüber 3 bis 4 Cent, der für Atomstrom fällig wird), so rechnen Analysten damit, dass in diesem Jahr mehrere Großanlagen weltweit ans Netz gehen, die ihren Abnehmern einen Preis von 2 Cent pro Kilowattstunde bieten können oder sogar weniger. Sie seien zwar noch nicht die Regel, aber ein Zeichen dafür, dass Solarstrom zunehmend konkurrenzfähig zum Atomstrom wird. Also doch glänzende Aussichten? Ein großes Risiko gibt es noch, von dem augenblicklich keiner einschätzen kann, wie groß es ist. Es ist – wieder einmal – US-Präsident Donald Trump. Er ist bekanntermaßen ein großer Anhänger der Erdölförderer und unterstützt eher den Raubbau an nicht-regenerativen Energien als die umweltfreundliche Stromproduktion. Deshalb ist die Frage, ob er sich ähnlich wie sein Amtsvorgänger Barack Obama für den Klimaschutzfonds einsetzen wird. Mit ihm sollen Schwellen- und Entwicklungsländer weltweit Solaranlagen in ihren eigenen Regionen aufbauen können, also dort, wo die Sonne am meisten scheint. Bisher hatten sich mehrere Industriestaaten darauf festgelegt, diesen Fonds jährlich mit 90 Mrd. Dollar zu befüllen und die weniger entwickelten Staaten bezahlten davon ihre Anlagen. Im Gegenzug liefern sie einen Teil des produzierten Stroms. Eigentlich ein guter Deal für beide Seiten. Die Frage ist nun, wie viel Amerika künftig noch in diesen Fonds einzahlt.

Für den Anleger stellt sich nun die Frage: Kann er Solaraktien noch etwas zutrauen – und wenn ja, welchen? An der Stelle sei gesagt: Natürlich kann man sich einen Solar-ETF ins Depot legen, aber dafür sollte man extrem gute Nerven haben. Denn die Branche ist zwar groß, aber insgesamt extrem mau gelaufen in den vergangenen Jahren. Der Market Vectors Solar Energy ETF etwa verlor auf Jahressicht 17 Prozent, auf drei Jahre sogar 50 Prozent und kommt selbst über fünf Jahre auf eine negative Performance von 17 Prozent. Von daher sind in diesem Fall gezielt ausgewählte Einzelaktien tatsächlich eine bessere Idee. Auch wenn dabei sowohl die Schwankungen als auch die Verlustgefahr natürlich groß sind.

Gute Prognosen für Siltronic und Phoenix Solar Das Risiko, auf chinesische Aktien zu setzen scheint vergleichsweise hoch. Auch bei den amerikanischen Titeln schwingt viel Unsicherheit mit, obwohl sie in ihren Nischen verhältnismäßig gut aufgestellt sind und meist über hohe Kapitalpolster verfügen. Die wohl besten Wachstumschancen rechnen Analysten derzeit Canadian Solar aus, obwohl Umsatz, Gewinne und Börsenkurs schrumpfen. Die Trendwende dagegen scheint beim deutschen Anbieter Phoenix Solar geschafft. Der schwächelte zwar 2016, will seine Profitabilität und den Umsatz aber deutlich erhöhen. Zudem ist die Aktie mit 3 Euro derzeit sehr erschwinglich. Mal sehen, ob sie sich demnächst wieder auf die 4 Euro zubewegt, die sie vor einem Jahr noch kostete. Auf die beste Prognose kommt bei den Marktbeobachtern aber derzeit Siltronic. Erst 2015 wurde das Unternehmen von Wacker-Chemie abgespalten, seitdem geht es steil aufwärts. Inzwischen ist Siltronic einer der größten Wafer-Produzenten weltweit und sein Kurs hat sich innerhalb kürzester Zeit verfünffacht. Mit 75 Euro sind die Aktien dennoch bezahlbar und somit eine Überlegung wert. Oder man setzt auf die Zulieferer und Profiteure der Solartechnologie, etwa auf BASF. Der Chemiekonzern produziert im großen Stile das Flüssigsalz, das Geothermieproduzenten benutzen, um die aufgefangene Hitze in Spiegelparks zu konservieren und später in Strom umzuwandeln. Oder auf den Kabelhersteller Leonie – bekannt als Zulieferer der Automobilindustrie – der Stecker und Kabel für Wüstenstromanlagen produziert. Das sind ebenfalls Möglichkeiten, beim künftigen Solarboom ein Leuchten in den Augen zu bekommen. Und hoffentlich nicht nur ein kurzzeitiges.