Investieren wie Warren Buffett

19. Jul 2017 , Daniel Saurenz

In Sachen Weitblick könnte Buffett ein Beispiel für viele Amerikaner sein, in Sachen Investment könnte sein Blick auch nach Deutschland gerichtet sein. Trends sind Warren Buffett fremd und gelegentlich spürt selbst er Entwicklungen am Markt zu spät auf. Jüngst erklärte er, manche Technologieaktie zu spät entdeckt zu haben. Andererseits weiß der alte Mann genau, wann ein Unternehmen teuer oder günstig bewertet ist. Während der Jahre der Finanzkrise griff er bei Goldman Sachs zu als sie kriselten, nahm danach die Jahre als Cashcow mit.

Warren Buffett ist ein Idol für viele Investoren . Zu Recht. Der Amerikaner legt sein Geld nicht nur gut an, sondern zeigt mit seinen Äußerungen in den letzten Jahren, dass er den Blick für die Balance innerhalb der Gesellschaft nicht verloren hat.

Gut und günstig

In Sachen Perspektive sind die Sorgen wegen der Autokonjunktur in den USA eingepreist, ebenso störend wirkt der Hype um Tesla sowie möglicher Ärger in China. Doch all dies reflektiert ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10.

Anleger gehen daher Buffets Weg und schauen sich die Aktien oder noch besser ein alternatives Investment an. Mit Memory-Expresszertifikaten erwerben Anleger nämlich ein Produkt, das sogar einen Kursrückgang der Aktie bis zur Fälligkeit erlaubt und der Anleger fährt dennoch 7,5 Prozent Rendite plus einen satten Kursgewinn ein. Zweistellige Renditen sind beispielsweise im Duo-Memory-Express mit WKN SG9Y5K drin, auch die Einzelvarianten auf Daimler mit WKN SG95X8 und einem Kupon von 6 Prozent und die WKN SG95X7 auf BMW mit 7 Prozent sind einen Blick wert.