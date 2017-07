Hohe Zinsen, sinkendes Risiko

25. Jul 2017 , Julia Groth

Staatsanleihen mit guter Bonität werden für Anleger immer unattraktiver. Erstens werden steigende Leitzinsen in den USA die Anleihekurse mittelfristig unter Druck setzen. Zweitens dürfte die Inflation in der Eurozone und in den USA über kurz oder lang steigen, auch wenn sie zuletzt niedriger lag, als Ökonomen erwartet hatten. Eine höhere Teuerung knabbert an den ohnehin niedrigen Anleihezinsen. Drittens sind bonitätsstarke Staatsanleihen verglichen mit früheren Jahren teuer.

Unternehmensanleihen gelten als wichtigste Alternative für Zinsjäger. Weil auch dieses Feld schon reichlich abgegrast ist, raten immer mehr Bond-Spezialisten zu einem Investment in Hochzinsanleihen. Es gibt in der Tat einiges, das für Unternehmensanleihen mit mäßiger Bonität spricht. Wichtigstes Argument sind die vergleichsweise hohen Kupons. Auch die Tatsache, dass Hochzinsanleihen in der Regel weniger sensibel auf steigende Zinsen reagieren als andere Rentenpapiere, macht sie für Anleger interessant.

Die Wirtschaft in Europa ist stabil, die Konjunktur zieht an. Das ist ein gutes Zeichen für den Hochzinsmarkt. Läuft die Wirtschaft gut, sinken nämlich die Ausfallraten unter den schwächeren Anleiheemittenten. Manche Unternehmen können sogar auf bessere Bonitätsnoten hoffen. Allerdings treibt die gute Stimmung auch die Anleihekurse in die Höhe. Viele Fondsmanager rechnen deshalb mit einem Verweis auf die hohen Preise für europäische Hochzinsanleihen mit einer Marktkorrektur im zweiten Halbjahr. Weil der langfristige Wirtschaftsausblick positiv ausfällt, könnte sich genau das als günstige Einstiegsgelegenheit erweisen.