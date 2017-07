Auch Gott würde gefeuert

25. Jul 2017 , von Christian Kirchner

Es ist der Traum aller Anleger: in einen Fonds zu investieren, dessen Manager die Kurse in fünf Jahren kennt. Dummerweise würden die meisten aber zwischendurch die Geduld mit dem Guru verlieren

Der liebe Gott sieht bekanntlich alles, auch die Zukunft. Stellen wir uns daher vor, er könnte die Aktienkurse in fünf Jahren sehen und würde sich als Fondsmanager betätigen. Sein Anlagekonzept: heute die drei Aktien des Dax kaufen, die über die kommenden fünf Jahre am besten abschneiden. Dann liegen lassen.

Sie ahnen, dass dieser Fonds in den vergangenen 20 Jahren aberwitzig hohe Renditen erwirtschaftet hätte. Aus einer Anlage von 10.000 Euro wären gut 1,1 Mio. geworden, wenn Sie seit 1997 jeweils in den Top-Dax-Titeln der vier Fünfjahreszeiträume investiert gewesen wären.

Ich ahne allerdings auch etwas. Nämlich dass die meisten Anleger zwischenzeitlich das Vertrauen in das numinose Fondsmanagement verloren hätten. Denn auch mit dem Wunderportfolio der besten Aktien der kommenden Jahre sind seit 1997 in 35 Prozent der Monate Verluste angefallen. Es gab mehr Monate mit Verlusten von über zehn Prozent als im Dax selbst, im schlechtesten Monat waren 37 Prozent futsch (im Dax nur 28 Prozent). Einmal ging es fünf Monate in Folge abwärts (im Dax nur vier). Der Maximalverlust vom Hoch fiel mit 54 Prozent kaum geringer aus als der des Dax selbst (59 Prozent).