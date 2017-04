Umweltschutz per Anleihe

05. Apr 2017 , Julia Groth

Weltweit stecken derzeit gerade einmal 170 Mrd. US-Dollar in nachhaltigen Anleihen. „Der Markt für Green Bonds ist klein, wächst aber seit 2013 kontinuierlich“, sagt Fürpaß-Peter. Bislang werden die Papiere hauptsächlich von institutionellen Investoren genutzt. ETFs sollen sie nun auch für Privatanleger interessant machen . Der US-Fondsanbieter State Street hat bereits im Frühjahr 2015 einen ETF auf Green Bonds aufgelegt. Neben Lyxor hat nun im laufenden Jahr auch der US-Investmentriese Blackrock ein entsprechendes Produkt lanciert. Auf Kundenseite gebe es starkes Interesse an klimafreundlichen Investments, erklärt Fondsmanager Ashley Schulten.

Green Bonds passen zum Zeitgeist

Immer mehr Investoren legen Wert darauf, mit ihrer Geldanlage Gutes zu tun oder zumindest keinen Schaden anzurichten. Der Anteil nachhaltiger Investments am Gesamtmarkt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Im Jahr 2005 steckten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengenommen rund 14 Mrd. Euro in nachhaltigen Fonds und Mandaten, zeigen Zahlen des Forums Nachhaltige Geldanlage. Im Jahr 2015 waren es rund 257 Mrd. Euro.

Green Bonds passen zum Zeitgeist. Die Papiere können von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Organisationen emittiert werden. Der Emissionserlös soll umweltfreundliche oder soziale Projekte finanzieren. Das klingt zwar gut. Grüne Anleihen haben allerdings denselben Haken wie viele andere Öko-Investments: Sie sind nicht immer so grün, wie es scheint.

Die Platzierungserlöse von Green Bonds flössen zum Teil in Unternehmenskassen, aus denen Müllverbrennungsanlagen im Baltikum und Atomkraftwerke in Frankreich finanziert werden sollen, bemängelt die Beratungsgesellschaft Capmarcon. Der Name der Papiere sei mitunter eher Marketing-Masche als Programm. Es fehle an verbindlichen Standards, die festlegen, wann eine Anleihe wirklich grün ist.