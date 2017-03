Kauflaune spricht für Konsumgüteraktien

07. Mär 2017 , Julia Groth

Verbraucher in Deutschland und in den USA sind so kauffreudig wie lange nicht. Das könnte die Kurse von Konsumgüteraktien in die Höhe treiben. Von Julia Groth

gute Zeit zum Geldausgeben

Im vierten Quartal 2016 waren Verbraucher in Deutschland so zuversichtlich wie lange nicht mehr. Der Verbrauchervertrauensindex des US-Marktforschungsunternehmens Nielsen stieg auf den höchsten Stand seit Start der Aufzeichnung vor zwölf Jahren. Der Index bildet die Einschätzung von Konsumenten zu ihren Job-Aussichten ab, zu ihrer finanziellen Situation und zu ihrer Bereitschaft, Geld auszugeben. Die Hälfte der Befragten war Ende 2016 der Ansicht, dass die kommenden zwölf Monate eine gute Zeit zum Geldausgeben seien. „Die Deutschen sind in Kauflaune“, kommentiert Nielsen-Deutschland-Geschäftsführer Ingo Schier.

Auch in den USA ist die Kauflust ausgebrochen. Die US-Notenbank Fed meldet Vollbeschäftigung, amerikanische Konsumklima-Indizes kletterten zuletzt auf neue Höchststände. In den kommenden Monaten dürften konjunktursensible Konsumgüteraktien besonders gut abschneiden, sagt Suneil Mahindru, Fondsmanager bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM): „Falls die Politik wachstumsfördernd eingreifen sollte und ein stabiles Konsumklima den Konjunkturzyklus verlängert, könnten zyklische Konsumgüter von steigenden Umsätzen profitieren.“ Bei nichtzyklischen Konsumgütertiteln rät er dagegen zur Vorsicht. Viele Unternehmen hätten Probleme wegen neuer Handelsbestimmungen und gesunkenen Umsätzen in den Schwellenländern.

Auch für Luxusgüteraktien könnte es wieder aufwärts gehen. Die Titel haben drei harte Jahre hinter sich. Der Kursverfall vieler Schwellenländer-Währungen belastete das Emerging-Markets-Geschäft von Luxusgüterherstellern. „Aktuell scheint es allerdings so, als sei die Talsohle erreicht“, sagt Scilla Huang Sun, Fondsmanagerin beim Investmenthaus GAM. „Wir sehen in relevanten Schwellenmärkten signifikante Verbesserungen.“ So sind etwa der brasilianische Real und der russische Rubel nach langer Schwächephase im Aufwind. Das stärkt die Kaufkraft von Touristen aus Brasilien und Russland. Reisende beider Länder sind dafür bekannt, gern Geld für Luxusgüter auszugeben. Analysten heben derzeit zum ersten Mal seit Jahren ihre Gewinnprognosen für Luxusgüterunternehmen an.