Die Aktivisten kommen

22. Aug 2017 , von Christian Kirchner

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis aktivistische Investoren noch weit häufiger als bisher Dax-Konzerne stürmen und in die Firmenpolitik eingreifen. Der Boom passiver Anlagen spielt ihnen in die Hand. Von Christian Kirchner

Ende Juni gab es am Aktienmarkt zwei Ereignisse binnen 24 Stunden, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben – tatsächlich aber eine entscheidende Gemeinsamkeit aufweisen: Am 25. Juni, einem Sonntag, gab der US-Investor Daniel Loeb bekannt, er halte nun ein Prozent der Aktien des Konsumgüterkonzerns Nestlé. Er gedenke, das Unternehmen dazu zu bringen, mehr für Aktionäre zu tun. Die Kampfansage eines sogenannten Aktivisten also. Nestlé-Aktien zogen gleich am Montag drauf um sechs Prozent an.

Taggleich gab der Pharmakonzern Stada bekannt, die Finanzinvestoren Bain und Cinven seien mit ihrem Übernahmeangebot gescheitert. Es fehlten rund zwei Prozentpunkte an der Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent. Die Stada-Aktie brach um zehn Prozent ein.

Der gemeinsame Nenner beider Meldungen ist, dass der Boom passiver ETFs die Ausgänge entscheidend beeinflusst hat: Nestlé ist an der Börse ein Gigant mit rund 250 Mrd. Euro Börsenwert – der Einstieg eines Hedgefonds mit gerade einmal einem Prozent müsste ihn eigentlich nicht beeindrucken. Weil aber inzwischen immer mehr Geld bei nur einigen wenigen boomenden Indexfondsanbietern wie Blackrock, Vanguard und Co. liegt und sich dieser Konzentrationsprozess verstärkt, rückte Loebs Hedgefonds schon mit einem Prozent der Aktien zum achtgrößten Einzelaktionär auf. Und mit dem stellt man sich besser gut. Zwei Tage später gab Nestlé ein großes Aktienrückkaufprogramm bekannt.