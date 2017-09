Misstrauen Sie Deutschland!

08. Sep 2017 , von Christian Kirchner

Wer ein Depot mit vornehmlich deutschen Aktien besitzt, hört die Einschläge allmählich näherkommen oder hat schlimmstenfalls bereits bittere Verluste erlitten: die deutschen Banken – nur noch ein Schatten früherer Tage an der Börse. Die Aktienkurse der Energieversorger, die noch immer ein neues Geschäftsmodell suchen – am Boden. Und nun stehen auch die Autokonzerne Volkswagen, Daimler und BMW durch den Dieselskandal und technologische Umbrüche vor der größten Herausforderung der vergangenen Jahrzehnte.

Dem gegenüber steht ein DAX, dessen Wert sich seit 2009 mehr als verdreifacht hat. Ist das eine von billigem Geld und naivem Optimismus aufgepumpte Blase?

Dafür gibt es kaum Belege. Gemessen an der reinen Kursentwicklung ohne Dividenden hat der Dax in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt gerade einmal knapp drei Prozent und in den vergangenen zehn Jahren knapp ein Prozent pro Jahr zugelegt. Die Cashflow-Rendite im Dax liegt im Schnitt bei elf Prozent. So sieht auch bei sehr niedrigen Zinsen keine Blase aus, zumal Banken, Versorger und Automobilhersteller zusammen im Dax auf eine Gewichtung von nur noch 18 Prozent kommen.