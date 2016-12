Tipp der Woche - EQS Group

19. Dez 2016 , Christian Scheid

Vorstand Achim Weick macht drei Wachstumstreiber aus: „Wir profitieren von der Digitalisierung, der Regulierung und der Globalisierung.“ In punkto Regulierung spielt EQS die jüngst auf 67 Prozent vollzogene Aufstockung des Anteils an Ariva auf 67 Prozent in die Karten. Denn das Übernahmeziel erfährt aufgrund bevorstehender Regulierungen in der Finanzindustrie einen starken Wachstumsschub. Mit der Ariva-Software können die Kunden regulatorische Anforderungen automatisiert abwickeln, was für einen hohen Anteil wiederkehrender Erlöse sorgt.

Bei der internationalen Expansion hat Weick die USA auf der Agenda. Dazu wurde ein Büro in New York eröffnet. Gut möglich, dass der Ausflug am Ende in einen Verkauf des Unternehmens an einen amerikanischen Wettbewerber mündet. Daher und wegen der hohen Profitabilität – EQS plant langfristig die Rückkehr zu den historischen operativen Margen von 25 bis 35 Prozent – sehen wir die Aktie trotz der hohen Bewertung als spekulativen Kauf.