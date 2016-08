Geheimnisvolle Mischfonds-Exoten

01. Sep 2016 , Julia Groth

In den USA eilen Aktienindizes wie der S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq von Rekord zu Rekord. Insgesamt waren die vergangenen Monate für Aktienanleger aber kein Vergnügen. Anfang des Jahres ging es an den Börsen weltweit turbulent zu, im Sommer zog der Brexit-Schock die Kurse nach unten. Aggressive Mischfonds hatten es in diesem Umfeld zuletzt schwer. Sie zeichnen sich gegenüber anderen Mischfondskategorien durch eine hohe Aktienquote aus. Seit Jahresbeginn haben global investierende aggressive Mischfonds im Schnitt rund 0,2 Prozent an Wert verloren, zeigen Zahlen der Fondsratingagentur Morningstar.

Einige wenige Fonds blieben von den Problemen an den Aktienmärkten unberührt. So hat der Klassenprimus Crocodile Capital 1 Global Focus seit Jahresbeginn rund 29 Prozent an Wert zugelegt. In den vergangenen drei Jahren erzielte er ein Plus von 31 Prozent pro Jahr und schlug damit so bekannte Mischfonds wie den Carmignac Patrimoine und den Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Der Anbieter Crocodile Capital Partners ist allerdings das reinste Phantom. Im Internet findet man weder eine Homepage noch Kontaktdaten. Grund: Der Crocodile-Fonds hat gar keine Vertriebszulassung in Deutschland. Anleger können ihn zwar in Eigeninitiative kaufen. Der Anbieter darf ihn aber nicht bewerben und hält sich deshalb bedeckt.