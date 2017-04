Kolumne

Macron lässt gallischen Hahn fliegen

26. Apr 2017 , Christoph Bruns

Die Börsen jubeln über den Erfolg Emmanuel Macrons. Mit ihm sind Hoffnungen auf ein großes Reformprojekt verbunden. Von Christoph Bruns

Nachgerade euphorisch reagierten die Aktienmärkte – allen voran die französische Börse – auf das gute Wahlergebnis des unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron. Die berufsmäßigen Krisenpropheten müssen sich einmal mehr gedulden, um ihre Kassandrarufe bestätigt zu sehen. In der Tat ist die Zuneigung für den jungen französischen Reformator nicht unberechtigt. Manches spricht dafür, dass Macron, wenn es gut für ihn läuft, ein Pierre Trudeau oder Gerhard Schröder Frankreichs werden könnte, zumal es ihm an Telegenität nicht mangelt. Für die Lebendigkeit der französischen Demokratie ist es ein gutes Zeichen, dass eine neue Bewegung beziehungsweise Partei in der Mitte der Gesellschaft entstehen kann. Unübersehbar haben die etablierten Parteien der französischen Mitte – namentlich die Sozialisten und die Republikaner – inzwischen abgedankt, nachdem sie mit dem Sozialisten Francois Hollande und seinem gaullistischen Vorgänger Nicolas Sarkozy zuletzt nur zweitligareife Präsidenten hervorbrachten. Als Emmanuel Macron sein Amt als französischer Wirtschaftsminister freiwillig abgab, was bekanntlich weder in Frankreich noch sonst wo sehr verbreitet ist, war bereits zu erkennen, dass dieser Mann über mehr Urteilskraft verfügt als alle anderen Mitbewerber zusammen. Rechtzeitig erkannte er, dass unter Präsident Hollande keine sinnvollen wirtschaftlichen Reformen möglich sind. Statt aber die wenig aussichtsreiche Ochsentour einer Parteikarriere in den etablierten Strukturen anzustreben, zeigte Macron politischen Unternehmergeist. Das Wahlergebnis belegt nun allzu deutlich, dass die Bevölkerung unseres Nachbarlandes willens ist, einen neuen progressiven Weg in der Politik einzuschlagen.

Deutsche Staatsanleihen unter Druck Dem politischen Establishment in Berlin wird mit dem guten Abschneiden Macrons ein Stein vom Herzen gefallen sein, zumal der seit Jahren betriebene Kurs des Weiter so fortgeführt werden kann. Auch für die EU hat das Votum für Macron bestandserhaltende Auswirkungen. Ein zweiter Fauxpas à la Brexit bleibt den Brüsseler Eliten somit erspart. Etwas weniger erfreut dürften deutsche Sparer vom Wahlergebnis gewesen sein, denn deutsche Staatsanleihen gerieten nach der Wahl Macrons unter erheblichen Abgabedruck, während französische Anleihen haussierten. Ohnehin scheint das Jahr 2017 für die zinsbesessenen deutschen Anleger kein guter Jahrgang zu werden. Während am Geldmarkt nichts als negative Nominalzinsen erzielbar sind, weisen länger laufende Anleihen mittlerweile Kursverluste auf. Der REXP, der ein anspruchsvolles Barometer für den deutschen Staatsanleihenmarkt darstellt, hat seit Jahresbeginn einen halben Prozentpunkt an Wert eingebüßt. Im Lichte der angezogenen Inflation hierzulande betrachtet, liegt also ein beachtlicher realer Vermögensverlust für Zinssparer vor.

Viel besser sieht es am Aktienmarkt aus – aber die meisten deutschen Sparer meiden diesen Markt traditionell aus Unkenntnis. Der Deutsche Aktienindex Dax konnte im Jahr 2017 bereits gut acht Prozent zulegen und zeigt den Zinsanlegern einmal mehr die Rücklichter. Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD hat diese Schieflage aber insofern erkannt, als sie durch höhere Besteuerung vor allem bei Aktienfonds der Vermögensfehlallokation in Deutschland durch noch stärkere Umverteilung entgegenwirken will. Jene Sparer, die sich seit Jahren verantwortlich auf dem Gebiet der Vermögensanlage verhalten, werden für ihren Verantwortungssinn ab 2018 zusätzlich bestraft.

Börse setzt auf Reformpolitik in Frankreich Vonnöten wäre in Deutschland ein Steuerreformator vom Schlage Gerhard Schröders. Aber auf breiter politischer Flur ist niemand seines wirtschaftspolitischen Kalibers in Sicht. Die im Bundestag vertretenen deutschen Parteien sind allesamt selbstzufrieden und auf Staatswachstum und Umverteilung gebürstet. Vielleicht gelingt Frankreich in den kommenden Jahren ein Reformprojekt, welches in Ausmaß und Wirkung der Agenda 2010 des von allen Seiten gemiedenen Altkanzlers Schröder entspricht. Dem „Gallischen Hahn“ wäre es zu wünschen und die Börse verteilt dazu jetzt Vorschusslorbeeren.

Aus Chicago

Ihr Dr. Christoph Bruns