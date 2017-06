132 aktive Fonds liefern Anlegern Mehrertrag

22. Jun 2017 , Capital-Redaktion

Zum fünften Mal in Folge schafften es bei europäischen Aktien Fonds-Produkte von Comgest, Jupiter, MFS Investment Management und Spängler in die Sieger-Liste des Rankings. Bei US-Aktien zählt Janus Capital zu den Dauersiegern. Bei Anleihe-Fonds setzten sich erneut StarCapital, Lilux und Profonds durch, bei deutschen Standardwerten ist die Deutsche Asset Management mit DWS ganz vorn dabei. „Die Sieger waren nicht nur einmal gut und dann nie wieder, die Manager müssen dauerhaft aktiv und erfolgreich sein“, erklärt Volker Schilling, Vorstand von Greiff Capital Management.

Für das diesjährige „Capital-Fonds-Ranking“ hatten die Experten die Leistung von 5161 Fonds aus insgesamt 23 Kategorien über den Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren untersucht und die Wertentwicklung mit der jeweiligen Benchmark verglichen. Davon blieben 226 Fonds übrig, die eine positive Information Ratio (IR) aufwiesen. Diese Kennziffer gibt an, wie viel Mehr-Rendite die Fondsmanger im Verhältnis zur Abweichung vom Index erzielten. In das „Capital-Fonds-Ranking“ wurden in diesem Jahr aber nur die Fonds aufgenommen, deren Information Ratio bei mindestens 0,3 lag. Dies waren 132 Fonds. „Die wenigsten Fondsmanager schlagen nachhaltig ihre Vergleichsindizes“, bestätigte Rolf Tilmes, Professor für Finanzmanagement an der European Business Scholl, gegenüber Capital.