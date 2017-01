"Wir möchten den Fondak fit machen für die Zukunft"

13. Jan 2017 , Julia Groth

Im Interview erklärt der neue AGI-Fondsmanager Thomas Orthen, was ihn für das Management des Fonds-Urgesteins qualifiziert und warum er künftig stärker auf Nebenwerte setzten will. Von Julia Groth

Capital: Herr Orthen, Sie haben bisher Schwellenländer-Aktien betreut. Warum übernehmen ausgerechnet Sie das Management des ältesten Deutschland-Aktienfonds?

Thomas Orthen: Ich habe mich in den vergangenen Jahren vor allem auf Schwellenländer – und hier zuletzt Osteuropa – fokussiert, das ist richtig. Auf den ersten Blick gibt es da keine Überschneidungen mit deutschen Aktien. Auf den zweiten Blick sind deutsche Unternehmen aber stark vom Export abhängig, und Schwellenländer spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich bin also mit vielen Absatzmärkten großer deutscher Unternehmen vertraut. Außerdem habe ich mich in meiner Karriere schon häufig in neue Märkte eingearbeitet. Und ich werde von unserer Analystenplattform unterstützt und betreue den Fondak nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit Matthias Born, der langjährige Erfahrung mit deutschen Aktien hat.

Der Fondak soll sich verändern. Sie wollen mehr Nebenwerte ins Portfolio aufnehmen, nutzen künftig sogar eine andere Benchmark als bisher. Warum?

Der Fondak war immer ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft und soll das auch in Zukunft sein. Das reflektiert der neue Vergleichsindex besser als der alte. Er setzt sich zusammen aus 60 Prozent Dax, 30 Prozent MDax und zehn Prozent TecDax. Der deutsche Mittelstand ist ein Treiber für Innovationen und wird künftig eine wichtigere Rolle spielen. Dieser Entwicklung wollen wir mit der neuen Benchmark Rechnung tragen. Der Fondak hat aber auch vorher schon in Aktien mittelgroßer Unternehmen investiert. Für Anleger wird sich also gar nicht so viel ändern.