Die Top-Schwellenländer-Rentenfonds

04. Mai 2017 , Julia Groth

In den vergangenen Jahren hagelte es für die Schwellenländer schlechte Nachrichten. Volkswirte sorgten sich über eine mögliche Wachstumsschwäche in China und prophezeiten, dass in diesem Fall andere Emerging Markets in Mitleidenschaft gezogen würden. Der Einbruch der Rohstoffpreise machte vielen Schwellenländern zu schaffen. Dann gewann auch noch Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl – seine Rumpel-Rhetorik und die Ankündigung einer protektionistischen Wirtschaftspolitik ließen Währungen vieler Schwellenländer gegenüber dem US-Dollar abstürzen.

Mittlerweile hat sich die Lage deutlich verbessert. Chinas Wirtschaft wächst zwar langsamer als zuvor, zeigt sich aber insgesamt stabil. Eine harte Landung bleibt offenbar aus. Die Rohstoffpreise sind wieder gestiegen, das kommt den Rohstoffexporteuren unter den Emerging Markets zugute. Und auch die Schwellenländer-Devisen haben sich – mit einigen Ausnahmen wie dem mexikanischen Peso –erholt. Anleger und Analysten blicken optimistisch auf die aufstrebenden Volkswirtschaften.