Fonds im Fokus - Allianz Global Metals and Mining

24. Nov 2016 , Julia Groth

Der Fonds

Aktien von Minengesellschaften polarisieren: Man liebt sie oder man hasst sie. Zu manchen Zeiten übertreffen sie den breiten Aktienmarkt bei weitem, zu anderen Zeiten hinken sie so weit hinterher, dass es so aussieht, als würde es nie wieder aufwärts gehen. Entsprechend schwankungsreich präsentiert sich die Performance des „Allianz Global Metals and Mining“, aufgelegt im Februar 2011 von Allianz Global Investors. Der Fonds investiert in Aktien von Minengesellschaften und anderen Konzernen aus der Rohstoffbranche. Seit Jahresbeginn hat er um sagenhafte 58 Prozent an Wert zugelegt. Auf Sicht von drei Jahren hat er allerdings im Schnitt pro Jahr 6,9 Prozent verloren. Über fünf Jahre hinweg steht sogar ein Minus von durchschnittlich 11,2 Prozent zu Buche. Unter den Rohstofffonds gehört der Allianz-Fonds in diesem Zeitraum trotzdem zu den Besten.