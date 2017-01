Vorsicht bei Managerwechseln

11. Jan 2017 , Julia Groth

Die Fondsmanager der Deutschen Asset Management sind üblicherweise gut zu erreichen. Im vergangenen Dezember gab es aber einen Tag, an dem das anders war. Am Nachmittag konnte man bei dem Investmenthaus nur mit Mühe jemanden ans Telefon bekommen. Grund: die große Abschiedsparty für Henning Gebhardt. Der renommierte Spezialist für deutsche Aktien wechselte Ende des Jahres zur Berenberg Bank, wo er die Position des Investmentchefs bekleidet. Der Fonds DWS Aktien Strategie Deutschland, den Gebhardt seit dem Jahr 2000 gemanagt hatte, wird nun von seinem bisherigen Stellvertreter Tim Albrecht verwaltet.

Die Deutsche AM war nicht der einzige Fondsanbieter, der in den vergangenen Monaten einschneidende personelle Änderungen verkraften musste. Vontobel Asset Management verlor im Mai seinen Chief Investment Officer Rajiv Jain. Er hatte das Team für globale Aktien mit aufgebaut und mehrere Fonds erfolgreich gemanagt. Nun führt er in Florida ein eigenes Unternehmen. Wie Gebhardt wurde auch er bei Vontobel durch seinen langjährigen Stellvertreter ersetzt.

Der britische Fondsanbieter Schroders verlor ebenfalls einen renommierten Manager. Allan Conway, der zehn Jahre lang das Emerging-Markets-Team geleitet hatte, ging im August 2016 in Rente. Pioneer Investments trennte sich Ende vergangenen Jahres von Tanguy Le Saout, dem Leiter des Teams für europäische Anleihen: Dieser hatte gemeinsam mit einem Kollegen eine eigene Vermögensverwaltung gründen wollen. Als ihre Pläne bekannt wurden, suspendierte Pioneer die beiden Manager. Danach verließen sie das Unternehmen.

Bei Pioneer dürften im laufenden Jahr weitere Änderungen anstehen. Das Investmenthaus, das bis dato zur italienischen Großbank Unicredit gehört hatte, ging Ende vergangenen Jahres für mehr als vier Milliarden Euro an den französischen Asset Manager Amundi. Dieser wolle die Belegschaft nach Abschluss der Fusion um rund zehn Prozent reduzieren, berichtet die Fondsratingagentur Morningstar.