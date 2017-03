Top 10 der Konsumgüterfonds

08. Mär 2017 , Julia Groth

Verbraucher in Europa und in den USA blicken optimistisch in die Zukunft und wollen in den kommenden Monaten viel Geld ausgeben. Die Konsumklimaindizes hier wie dort sind zuletzt deutlich gestiegen. Die Kauflaune der Verbraucher macht sich auch in den Aktienkursen von Konsumgüterherstellern bemerkbar – und in der Performance von Konsumgüter-Aktienfonds. Im vergangenen Jahr hatten viele Fonds noch Verluste verzeichnet. Mittlerweile hat sich die Lage geändert: Seit Jahresbeginn haben Konsumgüterfonds im Schnitt sieben Prozent an Wert zugelegt, zeigen Zahlen der Fondsratingagentur Morningstar. In den vergangenen Monaten erzielten die Produkte ein durchschnittliches Plus von fast 16 Prozent.

Sowohl kurz- als auch langfristig schnitt der „Invesco Global Leasure“ am besten ab. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte für die Freizeitgestaltung anbieten. Im Portfolio finden sich Namen wie Sony, Facebook und Walt Disney. Die Fondsmanager haben zyklische Aktien stark übergewichtet. Das dürfe dem Fonds in den kommenden Monaten zugutekommen. Analysten rechnen damit, dass sich konjunktursensitive Konsumtitel im laufenden Jahr besonders gut entwickeln werden.