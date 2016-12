Italien-Fonds enttäuschen

08. Dez 2016 , Julia Groth

Italien hat nicht erst seit dem gescheiterten Verfassungsreferendum am vergangenen Sonntag Probleme. Das Land gehört bereits seit Jahren zu den Sorgenkindern der Eurozone. Im Sommer korrigierte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für das italienische Wirtschaftswachstum nach unten. Er rechnet nun für das laufende Jahr mit einem Wachstum von weniger als einem Prozent, für 2017 mit einem Prozent. Zuvor waren die IWF-Experten von 1,1 beziehungsweise 1,25 Prozent Wachstum ausgegangen. Italienische Banken sitzen auf faulen Krediten in Milliardenhöhe. Auch das belastet den Ausblick. Nach dem Rücktritt des bisherigen Ministerpräsidenten Matteo Renzi könnten sich die wirtschaftlichen Probleme der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone noch weiter zuspitzen, fürchten Ökonomen.

In der Wertentwicklung von Fonds, die in italienische Aktien investieren, spiegeln sich diese Probleme wider. Im laufenden Jahr haben die Produkte im Schnitt 15,5 Prozent an Wert verloren. Wer angesichts dieser Entwicklung Einstiegskurse wittert, sollte einen Blick auf die längerfristigen Zahlen werfen: In den vergangenen drei Jahren schafften Italien-Aktienfonds durchschnittlich gerade einmal 1,8 Prozent Plus pro Jahr. Die schwache Wertentwicklung belegt, dass die Produkte nicht erst seit gestern Schwierigkeiten haben – und deutet darauf hin, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis es wieder aufwärts geht.