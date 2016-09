Fonds im Fokus - JOHCM UK Opportunities

29. Sep 2016 , Julia Groth

Seit dem Brexit-Votum betrachten viele Anleger Großbritannien mit Misstrauen. Der britische Aktienmarkt hat sich zwar nach einem kurzen Einbruch wieder erholt. Ökonomen sagen dem Vereinigten Königreich aber harte Zeiten voraus . Für den britischen Aktienfonds JOHCM UK Opportunities könnte es bald schwieriger werden, hohe Renditen zu erzielen. Aufgelegt wurde er im Jahr 2005 von der Londoner Investmentgesellschaft J O Hambro Capital Management (JOHCM). Fondsmanager John Wood investiert in britische Standardwerte und verfolgt eine langfristige Investmentstrategie. Im laufenden Jahr liegt der Fonds zwei Prozent im Minus, wohl nicht zuletzt wegen der Brexit-Turbulenzen. Auf Sicht von fünf Jahren erzielte Wood allerdings ein Plus von 14,5 Prozent jährlich. Damit konnte er den breiten Markt deutlich schlagen.

Schwächen

Die größte Schwäche des Fonds kann man nicht dem Fondsmanager ankreiden: Als Produkt für britische Standardwerte birgt er naturgemäß ein gewisses Klumpenrisiko. Sollte der Brexit die britische Wirtschaft in eine Rezession stürzen, kann Wood durch geschickte Titelauswahl nur begrenzt gegensteuern. Darüber hinaus gibt es keine währungsgesicherte Anteilsklasse für Euro-Investoren, sämtliche Anlageklassen sind in britischem Pfund. Euro-Anleger gehen mit einem Investment also ein Währungsrisiko ein. Und: Mit tausend Pfund hat der Fonds eine hohe Mindestanlagesumme.