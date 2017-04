Fonds im Fokus - EdR Tricolore Rendement

20. Apr 2017 , Julia Groth

Der Fonds

Analysten schauen mit Sorge nach Frankreich. Sie befürchten, dass die rechtsextreme Marine Le Pen die anstehende Präsidentschaftswahl gewinnen könnte. Das würde an den europäischen Aktienmärkten voraussichtlich für Turbulenzen sorgen. Französische Investoren geben sich dagegen gelassen: Seit Jahresbeginn ist der französische Aktienindex CAC 40 deutlich gestiegen.

Auch der Aktienfonds Edmond de Rothschild Tricolore Rendement ist gut ins Jahr gestartet. Seit Januar hat er um 3,8 Prozent zugelegt. In den vergangenen fünf Jahren erzielte er im Schnitt ein Plus von 12,5 Prozent pro Jahr. Aufgelegt im Jahr 1998 und mit einem Volumen von aktuell 1,4 Mrd. Euro ist der Fonds der französischen Investmentgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (EdR) einer der ältesten und größten Frankreich-Fonds auf dem deutschen Markt. Manager Pierre Nebout sucht nach attraktiv bewerteten Aktien, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten. Dabei muss er sich nicht vollständig auf Frankreich beschränken. Bis zu einem Viertel des Fondsvermögens darf er auch in Aktien aus anderen Ländern der Eurozone investieren.