Fonds im Fokus - Candriam Bonds Euro High Yield

02. Mär 2017 , Julia Groth

Der Fonds

Rentenanleger suchen verzweifelt nach Papieren mit auskömmlichen Zinsen. Das führt dazu, dass sich sogar konservative Investoren verstärkt Hochzinsanleihen zuwenden. Das Problem am Run auf Junk-Bonds: Durch die gestiegenen Kurse hat sich das Rendite-Risiko-Verhältnis vieler Hochzinsanleihen verschlechtert. Darüber hinaus gibt es in einigen Marktsegmenten Liquiditätsprobleme. Für Privatanleger bietet sich deshalb ein Investment per Fonds statt über Einzeltitel an.

Der Candriam Bonds Euro High Yield gehört zu den ältesten, größten und auch erfolgreichsten Hochzinsanleihe-Produkten. Aufgelegt im Jahr 1989 von der Investmentgesellschaft Candriam, die bis 2014 unter dem Namen Dexia Asset Management bekannt war, verwaltet er rund 2,2 Mrd. Euro. In den vergangenen zehn Jahren erzielte er im Schnitt 5,6 Prozent Plus pro Jahr. Die Fondsmanager investieren in Hochzinsanleihen, die in Euro notiert sind, und dürfen außerdem Derivate nutzen, etwa zu Absicherungszwecken.