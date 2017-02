Fonds im Fokus - ValueInvest Lux Global

02. Feb 2017 , Julia Groth

Der Fonds

Die Boutique ValueInvest mit Wurzeln in Dänemark und Sitz in Luxemburg hat sich, wie der Name andeutet, dem Value-Investing verschrieben. Ihr Fonds ValueInvest Lux Global A investiert weltweit in unterbewertete Qualitätsaktien. Fondsmanager Jens Hansen muss sich nicht an einem Vergleichsindex orientieren, hat bei der Titelauswahl also weitgehend freie Hand. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 876 Millionen Euro ist der im Jahr 2001 aufgelegte Fonds zwar kein Schwergewicht, aber größer als die Value-Produkte so mancher großer Investmenthäuser. Spezialistentum zahlt sich hier offenbar aus: Mit einem Plus von rund 16 Prozent pro Jahr hat Hansen in den vergangenen drei Jahren die meisten seiner Konkurrenten überflügelt, ebenso den globalen Aktienindex MSCI World.