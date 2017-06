ETF-Markt wächst schneller

07. Jun 2017 , Julia Groth

In den vergangenen vier Jahren wuchsen passive Produkte in fast allen großen Fondskategorien stärker als aktive, zeigt eine Studie von Morningstar. Es gibt allerdings eine Ausnahme.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) haben gegenüber aktiv verwalteten Fonds in den vergangenen Jahren ordentlich an Boden gutgemacht. Rund 15 Prozent des Anlegergeldes, das in Europa in Publikumsfonds investiert ist, steckt mittlerweile in passiven Produkten – Geldmarktfonds nicht berücksichtigt. ETF-Anbieter wollen Kunden mittlerweile vor allem mit innovativen, mitunter auch abseitigen Produkten locken. Eine aktuelle Untersuchung der Fondsratingagentur Morningstar zeigt: Dieser Vertriebsaufwand ist gar nicht unbedingt nötig. Denn gerade in breiten und bekannten Anlagekategorien wachsen ETFs deutlich stärker als aktive Fonds.

Die Morningstar-Experten haben sich das sogenannte organische Wachstum in zehn großen Anlagekategorien genauer angeschaut. Es zeigt die prozentuale Veränderung des Fondsvermögens, die auf Mittelzuflüsse zurückgeht. Markteffekte sind dabei nicht berücksichtigt. Diese Mittelzuflüsse werden ins Verhältnis zum investierten Vermögen der jeweiligen Kategorie gesetzt, um Verzerrungen zu vermeiden.

Zu den analysierten Kategorien gehören globale, US-amerikanische, europäische, japanische, schweizerische und deutsche Standardwerte sowie Schwellenländeraktien, Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan), Standardwerte aus der Eurozone und globale Dividendentitel. Die Untersuchung zeigt: In den vergangenen vier Jahren verzeichneten Indexfonds in fast all diesen Kategorien ein stärkeres Wachstum als aktive Fonds.