Finanzprodukte - Haben Sie es verstanden?

19. Sep 2016 , Nadine Oberhuber

Es könnte alles so einfach sein. Oder besser gesagt: Es sollte alles so einfach werden – wird es aber nicht. Bei jenen Finanzprodukten nämlich, die etwas komplizierter sind als andere. Sie sollten den Sparern künftig besser erklärt werden, damit nicht mehr ganz so viele Verbraucher wie bisher auf verschachtelte und undurchsichtige Anlageprodukte hereinfallen. Das Stichwort „Lehman-Zertifikate“ dürfte allen noch im Kopf sein. Gefloppte Derivate, abgesoffene Schiffsfonds und pleite gegangene Filmfonds sind ebenfalls schöne Beispiele dafür. Allzu oft nämlich haben sich solche Papiere nicht als die erhofften supersicheren Geldanlagen herausgestellt, als die sie von Bankberatern und Wertpapiervermittlern verkauft wurden, sondern sie entpuppten sich eher als Geldabflussanlagen. Darum sollen Informationsblätter ehrlich und knapp auch die Risiken solcher Papiere benennen. Und zwar in einheitlicher Form und nicht nur hierzulande, sondern gleich europaweit, so will es die EU.

Wann es tatsächlich dazu kommt, muss man sich seit vergangener Woche ernsthaft fragen. Schließlich hat es „nur“ schlappe sechs Jahre gedauert, bis nach der Lehman-Pleite und der großen Finanzkrise erstmals beschlossen wurde, dass es eine entsprechende europäische Regelung zu den Informationsblättern geben wird. Die Europabehörden wollten damit ausdrücklich eine Lehre aus dem massenhaften Verkauf der Lehman-Zertifikate ziehen, die mit völlig falschen Versprechungen an die Sparer gebracht worden waren. Seit 2014 ist nun klar, dass es die Beipackzettel für komplizierte Finanzprodukte (in der Bürokraten-Abkürzung heißen sie PRIIPS) geben wird, die als ehrliche Aufklärung und als Warnung zu verstehen sind. Weitere zwei Jahre später, nämlich Ende dieses Jahres, soll nun die Regelung dazu in Kraft treten. Lediglich über die genaue Form der Beipackzettel sollten die Gremien noch beraten. So weit klingt alles schön und gut.