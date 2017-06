Vom Robo-Advisor zum Robo‑Politiker

21. Jun 2017 , Christoph Bruns

Tatsächlich gehört der Finanzsektor zu den am meisten mit staatlichen Regeln durchsetzten Branchen. Ob es hieran liegt, dass Deutschland auf diesem Gebiet international nur in der zweiten Liga spielt?

Am Finanzmarkt geistern neue Wörter herum. Zunehmend tauchen die Ausdrücke „Fintech“, „Robo-Adivsor“, „Big Data“ und „Social Trading“ in den Diskussionen der Geldbranche auf . Immerhin bezieht der Sektor bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges seine Richtungspfeile aus den Vereinigten Staaten, wie die genannten Anglizismen belegen. Ob Performance, Compliance, Exchange Traded Funds (ETFs) oder Exposure, die wesentlichen Trends und zugehörigen sprachlichen Ausdrücke kommen einigermaßen verlässlich aus Übersee.

Bürokratieabbau steht nicht auf der Tagesordnung

Beispiel gefällig? Die Loys AG, deren Vorstand ich angehöre, musste für die Aufstellung ihres Jahresabschlusses das Kreditwesengesetz (KWG), die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV), das Aktiengesetz (AktG), das Handelsgesetzbuch (HGB), die Finanz- und Risikotragfähigkeitsverordnung (FinaRisikoV), das Geldwäschegesetz (GwG), die Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) und die Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) berücksichtigen. Die vielen steuerlichen Vorschriften kommen dann noch einmal extra hinzu. Vom statistischen Meldewesen im Fondsgeschäft an Bundesbank und Bafin wollen wir gar kein weiteres Wort verlieren.

Der Leser wird sich bereits jetzt denken können, wie hoch die Bürokratiekosten im Finanzmarktgeschäft sind. Übrigens sind sie in letzter Konsequenz von den Kunden bzw. Bürgern zu tragen. Und eine Verminderung des Regulierungsdrucks steht überhaupt nicht zu erwarten, denn mit Mifid II und den zum 1.1.2018 in Kraft tretenden neuen und zugleich unklugen steuerlichen Richtlinien stehen bereits neue Bürokratiemonster ante portas. Man erinnert sich mit Schmunzeln noch an die Farce, Edmund Stoiber, den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten, als Bürokratieabbauer nach Brüssel zu schicken. Dieses Vorhaben war in etwa so erfolgreich, wie der lauthals verkündete Anspruch des seinerzeitigen EU-Kommissionschefs José Manuel Barroso, der die EU gar als wettbewerbsfähigste Wirtschaftsregion der Welt im Jahr 2020 proklamierte.