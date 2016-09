Finanzaktienfonds schlagen sich gut

16. Sep 2016 , Julia Groth

Bankaktien haben desaströse Monate hinter sich. Angesichts der teilweise drastischen Kursverluste könnte man meinen, dass es bei Aktienfonds, die in Titel von Finanzdienstleistern investieren, ähnlich verheerend aussieht. Doch die Fonds haben sich vergleichsweise gut gehalten, zeigen Zahlen der Fondsratingagentur Morningstar. Seit Jahresbeginn haben sie durchschnittlich nur 2,5 Prozent an Wert verloren. Der Branchenindex Stoxx 600 Banks fiel im selben Zeitraum um 18 Prozent. Auf Sicht von drei Jahren haben Finanzaktienfonds trotz der Probleme der Branche im Schnitt sogar 7,8 Prozent pro Jahr an Wert zugelegt.

Grund dafür: Einige Fonds konnten den Schnitt deutlich heben. Denn der Finanzdienstleistungssektor umfasst weit mehr als nur Banken. So hat in den vergangenen drei Jahren ein Fonds am besten abgeschnitten, der sich statt auf Aktien von Kreditinstituten auf Titel von Versicherern konzentriert. Der „Polar Capital Global Insurance“ legte seit Mitte 2013 um rund 19 Prozent pro Jahr zu. Im Portfolio finden sich, wie der Fondsname erwarten lässt, in erster Linie Aktien von Versicherern wie Chubb, Aflac und Novae sowie von Versicherungsmaklern wie Allied World Assurance. Der Fokus liegt auf US-Papieren. Von den Problemen der europäischen Banken blieb der Fonds dadurch unberührt.