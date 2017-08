Faustformeln für die Rente

02. Aug 2017 , von Britta Langenberg

Wer als Akademiker mit Anfang 50 schon ein Vierteljahrhundert in die Rentenkasse gezahlt hat, kann es bis zum Alter 67 durchaus auf ein Ruhegeld von 2500 Euro bringen. Das klingt nach solider Grundlage. Um die Einkünfte im Alter nicht zu überschätzen, lohnt es sich aber, eine Zeitreise zu unternehmen. Im Jahr 2032 sieht die Welt für Neurentner nämlich ganz anders aus

In Zukunft müssen viel mehr Rentner als heute Steuern bezahlen. Der steuerfreie Betrag sinkt, je später man in Rente geht. Ab 2040 ist er dann vollends Geschichte.

Station 3: Vorsicht Prognosen

Die Rente steigt, doch bietet sie keinen sicheren Inflationsschutz. In der Vergangenheit gab es wiederholt sogar Nullrunden, zuletzt 2010. Vorsichtige Anleger kalkulieren diesen Abrieb daher ein.

Wert von 2500 Euro Rente brutto bei einem Kaufkraftverlust von 1 Prozent

im Jahr 2032 2153 Euro im Jahr 2045 1892 Euro im Jahr 2055 1713 Euro

Fazit: In 15 Jahren sind zum Rentenstart rund 14 Prozent an Kaufkraft verloren. Im Alter von 80 Jahren fehlen in diesem Beispiel schon fast 25 Prozent (Barwertrechner unter: ihre-vorsorge.de).