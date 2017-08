Interview

ETFs: „Die Bedeutung wird weiter zunehmen“

28. Aug 2017 , Christian Kirchner

Für Anleger kommt viel auf das Timing an, ständiges Handeln bringt wenig. Finanzprofessor Andreas Hackethal im Interview

Andreas Hackethal: Der Professor für Finanzen der Goethe Universität Frankfurt beschäftigt sich vor allem mit den Themen Anlegerverhalten, Beratung und Finanzinnovationen. Seit 2009 gehört er dem Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und seit 2011 der Börsensachverständigenkommission am Finanzministerium an.

Herr Hackethal , Sie haben in einer Studie mit anderen Finanzwissenschaftlern* das Anlageverhalten von Privatanlegern im Hinblick auf ETFs untersucht. Was ist das wichtigste Ergebnis? Wir konnten in einer anonymisierten Auswertung von rund 7000 Depots so genannter "Selbstentscheider" belegen, dass Privatanleger, die in passive ETFs investieren, keine bessere Portfolioperformance aufweisen als solche ohne ETFs. Das gilt sogar, wenn man die Transaktionskosten außen vorlässt und das eingegangene Risiko berücksichtigt. Wie erklären Sie sich diese Ergebnisse? Die zwei wesentlichen Gründe sind schlechtes Timing und schlechte Auswahl der ETFs. Deswegen haben wir die Studie auch "Der Missbrauch von ETFs" genannt. Es gibt viele günstige und gut diversifizierte ETFs. Diese Vorteile verschwimmen aber, wenn ETFs zu häufig gehandelt werden. Wir konnten erkennen, dass das Timing umso schlechter war, je häufiger Anleger ETFs gehandelt haben. Und auch, dass zwar der Großteil der in ETFs angelegten Gelder von Privatanlegern tatsächlich in günstigen ETFs auf bekannte Indizes liegt, aber eben auch erhebliche Mittel in exotischen, teureren oder gar aktiven Produkten, die es ebenfalls im ETF-Markt gibt.

"Für den Einstieg bieten sich Roboadvisor an" ETFs verzeichnen ein rasantes Wachstum und haben einen guten Ruf, vor allem mit Blick auf die Kosten. Drohen daher Enttäuschungen bei Anlegern, für die ETFs ein idealer Einstieg in die Geldanlage sind? Das würde ja bedeuten, dass ETFs ein Instrument sind, das Anleger anlockt, beim Start in die Geldanlage gleich zu spekulieren. Dafür haben wir keine Belege gefunden. Vielmehr waren ETFs bei jenen schon erfahrenen Anlegern ein Vehikel in einer Reihe mit Aktien und aktiven Fonds. Sie kamen im Gesamtportfolio auf einen Anteil von im Schnitt rund 20 Prozent. Wird sich das künftig ändern? Die Bedeutung von ETFs wird sicher auch in Deutschland weiter zunehmen. Weil die Anlageberatung bei Banken und Sparkassen jedoch hierzulande größtenteils über Vertriebsprovisionen läuft und ETFs keine zahlen, ist das Wachstum gebremst. Aus demselben Grund landen Wertpapier-Einsteiger, die über die persönliche Beratung gehen, selten direkt in ETFs. Anders bei den neu aufkommenden, so genannten "Roboadvisorn". Die setzen bei den angebotenen Portfolien vor allem auf ETFs und bieten sich durch den einfachen Anlageprozess und die niedrigen Mindestbeträge auch für Einsteiger an.