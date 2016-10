Es geht wieder aufwärts mit den Preisen...

25. Okt 2016 , Nadine Oberhuber

Muss man nicht, dachten sich viele und hielten es stattdessen für realistischer, dass genau das Gegenteil eintreten werde – die Deflation. Sie nämlich gilt als der viel größere Feind jeder gesunden Wirtschaftsentwicklung. Das Beispiel Japan exerzierte es jahrelang vor: Dort, wo der Konsum zum Erliegen kommt, weil das Angebot groß, die Nachfrage aber klein ist und die Preise sinken, dort halten alle ihr Geld noch mehr zurück. In der Hoffnung auf weiter fallende Preise und die noch größere Kaufkraft von morgen schieben nicht nur Privatleute ihre Ausgaben auf, sondern erst recht Unternehmer. Die Investitionsbereitschaft schmilzt dahin und macht damit die Entwicklungspotenziale der Zukunft zunichte. Die Wirtschaft lahmt. So sehen Horrorszenarien aus und die Befürchtung, Europa könne jahrelang von so einer Deflation heimgesucht werden, war groß. Bis jetzt.

Bescheidener Anstieg der Inflation

Nun scheint sich alles rasant ins Gegenteil zu verkehren, denn die alte Angst vor der Inflation ist wieder da: Die Teuerungsraten sind so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr, meldeten die Wirtschaftsticker vergangene Woche. Im Euroraum verzeichne man die höchste Rate seit Oktober 2014. In den USA und in Großbritannien hätten die Verbraucherpreise auch bereits rasant angezogen. Dagegen nahmen sich zwar die realen Zahlen recht bescheiden aus, denn EU-weit liegt die Inflation bei 0,4 Prozent, in Deutschland sind es mit 0,5 Prozent nur unwesentlich mehr. Doch die Prognosen des internationalen Währungsfonds IWF für 2017 hören sich ungleich dramatischer an: Bereits im kommenden Jahr soll die deutsche Preissteigerung wieder 1,5 Prozent erreichen. Andere Länder kommen dann schon auf zwei oder Prozent und mehr, die USA und Großbritannien etwa. Im Grunde wären das keine erschreckenden Zahlen, denn in den 90er Jahren lagen die Inflationsraten hierzulande noch bei 4,5 bis 5 Prozent. Aber heute ist vieles anders als damals.

Zusätzliche Ängste schüren die amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB). Zuletzt haben sie immer weiter Liquidität in die Märkte gepumpt in Form von vielen weiteren Milliarden Euro und Dollar. Sie haben damit die Kurse von Aktien und Anleihen enorm in die Höhe getrieben, die von Immobilien ebenso. Denn das waren die Teilbereiche der Finanzmärkte, in die das ganze neue Geld floss – in Ermangelung anderer zinsbringender Alternativen. Steigt nun die Inflationsrate allüberall, so werden sich die Zentralbanken gezwungen sehen, ihre Zinsen ebenfalls anzupassen. Dazu haben sie sich zumindest in ihren Leitsätzen verpflichtet. Die Stabilität des Geldes gilt etwa der EZB als oberstes Gebot und eine Teuerungsrate von rund zwei Prozent war bisher immer ihr erklärtes Ziel. Gut möglich also, dass sie irgendwann wahrmachen wird, was sie nun schon seit Jahren ankündigt: den Wechsel in der Zinspolitik.

Man muss nicht groß fragen, was angesichts der Inflationsdaten bereits in den vergangenen Tagen an den Märkten passierte: Richtig, sie gerieten mächtig in Bewegung. Zuhauf zogen sich Großinvestoren aus Anleihen zurück. Denn sie werden im Falle eines Zinsschritts die ersten sein, die heftig reagieren, weil viele fürchten, dass dieser Markt längst hoffnungslos überbewertet ist durch das viele Zentralbankgeld. Und weil bei ihnen Zinsen und Kurse so untrennbar aber gegenläufig miteinander verbunden sind. Das hieß in der vergangenen Woche: Die Rendite deutscher Staatsanleihen machte einen Satz nach oben – wenn man 0,1 Prozent wirklich als „oben“ bezeichnen will, zumindest war es aber nach den Negativrenditen der Wochen zuvor der höchste Stand seit Juni. Die Kurse strebten gegenläufig in den Keller. Das ist nun schlecht für diejenigen Investoren, die angesichts der Minizinsen der Anleihen darauf spekuliert hatten, wenigsten noch mit Kursgewinnen bei Staatsanleihendeals auf ihre Kosten zu kommen.