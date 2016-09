Droht der Deutschen Bank die Pleite?

27. Sep 2016 , Daniel Saurenz

Die Bank of America hatte im Jahr 2014 zur Beilegung eines ähnlichen Falls Belastungen von 16,65 Mrd. Dollar auferlegt bekommen. Davon entfielen allerdings nur 5 Mrd. Dollar auf das Justizministerium, während die restlichen Zahlungen auf andere Parteien entfielen, beispielsweise 7 Mrd. Dollar für die Entlastung von privaten Hypothekenschuldnern, zum Beispiel für teilweisen Schuldenerlass oder zinsvergünstigte Kredite. Insofern gehen etliche Experten davon aus, dass die Deutsche Bank am Ende möglicherweise „nur“ 4 bis 5 Mrd. Dollar an die US-Justiz zahlen muss.

Investmentalternativen

Diese Aussicht könnte das Papier weiter belasten, immerhin werden bei einer Kapitalerhöhung die neuen Aktien üblicherweise mit einem hohen Abschlag im Vergleich zu den alten ausgegeben. Wer mutig ist und dennoch bei der Bank zugreifen will, findet nicht nur in der Aktie eine Anlagemöglichkeit. So rät Peter Bösenberg, Zertifikate-Spezialist der Société Générale, sich Papiere näher anzuschauen, die von einer Seitwärtstendenz in der Aktie profitieren: „Die Deutsche Bank ist einer der schwankungsfreudigsten Aktien im Dax, was wiederum Aktienanleihen, Discount- oder Memory Express-Zertifikaten zugutekommt. Sie bieten bei volatilen Aktien ein ansehnliches Chance-Risiko-Profil, dass je nach Ausgestaltung auch sehr viel defensiver ausfallen kann als bei der Aktie selbst.“ Einige Beispiele der genannten Papiere sind die folgenden: Aktienanleihe (DE000TD67HV9), Discounterzertifikat (DE000VN2F7J2) oder Memory-Express-Papier (DE000SE6SX79). Sie ermöglichen allesamt hohe Seitwärtsrenditen und benötigen „lediglich“ eine Stabilisierung der Aktie auf dem momentanen Niveau.