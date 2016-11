Dividendenakten - Risiko Zinswende

30. Nov 2016 , Julia Groth

Capital: Anleger greifen wegen der niedrigen Zinsen seit einiger Zeit vermehrt zu Dividendenaktien. Wie stark macht sich das mittlerweile in den Bewertungen bemerkbar?

Marcus Poppe: Bis vor circa drei Monaten sind die Kurse von Aktien mit einer gesunden Dividendenrendite deutlich gestiegen. Als gesund definieren wir eine Dividendenrendite zwischen drei und fünf Prozent. In manchen Sektoren ging es dabei naturgemäß stärker aufwärts als in anderen. Bei Konsumgüteraktien zum Beispiel sind die Kurse in den vergangenen drei Jahren besonders stark gestiegen. Vor drei Monaten hatten sie beinahe ein Allzeithoch erreicht.

Was ist dann passiert?

Die Zinswende in den USA. In den USA ist der Zehnjahreszins zuletzt von unter 1,5 Prozent auf 2,3 Prozent gestiegen. Das ist absolut gesehen nicht viel, aber relativ betrachtet ein deutlicher Anstieg. Der Zehnjahreszins ist eine wichtige Referenzgröße für Dividendenaktien. Steigt er, schichten Anleger in konjunktursensitivere Aktien um. In den vergangenen drei Monaten sind die Kurse von Dividendenaktien deshalb im Schnitt rund zehn Prozent gefallen, obwohl der Aktienmarkt insgesamt gestiegen ist. Besonders die Schnelligkeit des Zinsanstiegs war negativ für Dividendentitel, weniger das absolute Niveau, das ja nach wie vor niedrig ist.