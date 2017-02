Dividenden - 30 Milliarden für Sparer

17. Feb 2017 , Daniel Saurenz

Sie sind für viele Anleger das Sahnehäubchen beim Investieren: Dividenden. Das gilt besonders in einem Niedrigzinsumfeld wie derzeit. 2017 dürften die Dax-Unternehmen den Rekord von rund 30 Mrd. Euro an die Aktionäre ausschütten. Feingold Research prüft, welche Dax-Unternehmen am attraktivsten für Dividendensparer sind.

Beginnen wir mit einem kuriosen Rohrkrepierer. Der Aktienkurs der Deutschen Bank hat seit Oktober um 100 Prozent zugelegt, ist damit der absolute Star im Dax. In Sachen Dividende verkündete Vorstandschef Cryan Anfang Februar jedoch trocken Brot. Die Dividende bleibt bis auf weiteres aus und wurde in den Vorjahren großzügig in Form von Boni an die Investmentbanker in London „ausgeschüttet“ – ein aktiver Abgrenzungsposten der für Aktionäre ungewünschten Art.