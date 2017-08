So investiert man in Scheich-Aktien

22. Aug 2017 , Julia Groth

Katar pfeift auf die Sanktionen seiner Nachbarn, Saudi-Arabien will in Deutschland auf Einkaufstour gehen. Anleger können den Nahen Osten nicht länger ignorieren – auch wenn sie bislang kaum Möglichkeiten haben, dort zu investieren.

Am Tropf des Öls

Die Golfstaaten arbeiten emsig daran, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und unabhängiger vom Öl zu werden. Nach Katar will sich nun auch das saudische Königshaus in deutsche Unternehmen einkaufen – in welche, ist noch nicht klar. Das Geld für die Shoppingtour soll unter anderem aus dem geplanten Börsengang der staatlichen Ölgesellschaft Saudi Aramco kommen.

Viele Politiker und Nichtregierungsorganisationen sehen solche Pläne kritisch. Sie weisen darauf hin, dass Menschenrechte in den Golfstaaten nicht gerade groß geschrieben werden. Investoren, denen derartige Bedenken bei der Geldanlage nicht so wichtig sind, können den Nahen Osten allerdings nicht länger ignorieren. Die Scheichs haben Geld, und sie geben es immer häufiger auf der Türschwelle deutscher Anleger aus. In den Golfstaaten selbst werden die Märkte ebenfalls reifer, die Wirtschaft entwickelt sich gut. Daran werden auch die politischen Querelen am Golf nichts ändern, urteilen Investmentprofis. „Die Sanktionen gegen Katar dürften nur begrenzte Auswirkungen haben“, sagt etwa Leo Hu, Schwellenländerspezialist beim Fondsanbieter NN Investment Partners.

Eine der jüngsten Entscheidungen von MSCI bestätigt, dass Anleger den Nahen Osten im Blick behalten sollten. Der US-Indexanbieter hat Saudi-Arabien Ende Juni auf seine Watchlist genommen. Damit sei das Land auf dem besten Weg, im Sommer kommenden Jahres von MSCI den Status eines Emerging statt eines Frontier Markets zu bekommen und in die Marktbarometer des Indexanbieters aufzurücken, sagt Charles Sunnucks, Fondsmanager bei Jupiter Asset Management. Nach der Aufnahme in den MSCI-Schwellenmarktindex könnten 35 Milliarden US-Dollar an ausländischem Kapital in das Königreich fließen. „Im Vorgriff auf die Indexaufnahme dürften, wie es auch bei anderen Märkten der Fall war, die Aktienkurse steigen“, sagt Sunnucks.