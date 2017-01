Wehe, wenn es in China rummst...

20. Jan 2017 , von Christian Kirchner

Robin Brooks : Ich stimme zu. Es ist zudem leicht, über einen angeblichen Konsens zu reden. Aber Geld zu investieren, sich zu positionieren – das ist etwas anderes. Und genau das beobachten wir gerade: die meisten Anleger sind sehr vorsichtig, was eine US-Dollar-Aufwertung angeht. Sie misstrauen der Rally seit der Wahl Donald Trumps , misstrauen, wie Sie, der Theorie des festeren US-Dollars. Deshalb notiert der Euro auch derzeit bei 1,06 US-Dollar – das ist sogar ein wenig fester als unmittelbar nach der US-Wahl. Ich glaube aber an einen Rutsch unter die Parität noch 2017, aus den gleichen Gründen wie Herr Bär.

Maximilian Bär : Fragen wir einmal umgekehrt: Was spräche denn dafür, dass er gegenüber dem Euro fällt? Da fällt mir nicht viel ein, für die umgekehrte Variante aber eine Menge: Das Wirtschaftswachstum in den USA ist höher als in der Eurozone, das gilt auch für die Inflation und die Zinsen Derzeit kommt zudem die Frage auf, ob die US-Notenbank mit ihren Zinsschritten nicht womöglich nach oben überrascht mit drei statt zwei Zinserhöhungen, vielleicht die Leitzinsen auch mal um 0,5 statt 0,25 Prozentpunkte anheben wird oder damit beginnt, ihre Bilanz zu verkürzen. Ich denke daher, der US-Dollar wird weiter aufwerten.

"Wir rechnen mit nachhaltig niedrigen Kerninflationsraten"

Stimmen denn in einer globalisierten Welt überhaupt die alten Regeln noch: ein schwacher Euro ist gut für die Wirtschaft der Eurozone und die Inflation?

Brooks: Die stimmen durchaus noch, was die Sache aber für die Eurozone nicht besser macht, sondern eher bedenklich stimmt: Obwohl der Euro gegenüber dem US-Dollar in den letzten drei Jahren dramatisch an Wert verloren hat von 1,40 auf 1,05 US-Dollar, liegt die Kerninflationsrate der Eurozone bei nur 0,9 Prozent. Dabei hatte diese Abwertung einen großen inflationären Impuls für die Wirtschaft der Eurozone geliefert. Die Frage sei erlaubt: Wo wäre denn die Teuerung – Energiepreise außen vor – ohne diesen Impuls?

Also ist der jüngste Anstieg der Teuerung der Eurozone nur ein Strohfeuer?

Brooks: Laut unseren Ökonomen schon. Wir rechnen mit nachhaltig niedrigen Kerninflationsraten in der Eurozone, das dürfte sich auch schon im Laufe des ersten Halbjahres wieder zeigen. Derzeit sorgt ja vor allem der Anstieg der Energiepreise zum Vorjahr für einen entsprechenden optisch auffälligen Inflationsschub.

Bär: Mir fehlt auch die Phantasie, woher eine höhere Inflation kommen sollte. Betrachten wir die Lage, deutet weder die Nachfrage noch die Kreditvergabe noch die Lohnentwicklung darauf hin, dass wir nachhaltig an das Inflationsziel von an die zwei Prozent in der Eurozone heran kommen. Allerdings lohnt in Sachen Inflation der Blick über die Landesgrenzen hinaus. Dass die Inflation in den USA anzieht, hat sich herumgesprochen. Derzeit passiert aber auch in China etwas Interessantes: Erstmals seit fünf, sechs Jahren ziehen dort die Produzentenpreise wieder an. Ob das nachhaltig ist, wissen wir noch nicht. Aber es bewegt sich etwas.

Sie sind sich bemerkenswert einig, dass ein starker US-Dollar den USA wenig anhaben kann und der Eurozone helfen könnte. Was ist mit den Schwellenländern?

Bär: Natürlich sind die in US-Dollar verschuldeten und auf Kapitalzuflüsse angewiesenen Länder Verlierer der Dollaraufwertung. Ich denke da an Länder wie Malaysia und Kolumbien. Unter Druck stehen aus anderen Gründen auch Mexiko und die Türkei – wobei sich die Krisen dieser beiden Länder in den Währungen widerspiegelt, der Aktienmarkt dies aber erstaunlicherweise bislang abschüttelt.