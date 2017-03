Deutsche Bank - 14 Fragen zur Kapitalerhöhung

06. Mär 2017 , von Christian Kirchner

Analysten und Investoren hatten schon im Laufe des Jahres 2016 errechnet, dass der Plan der Bank nicht aufgehen würde, über den Abbau und Verkauf von Geschäften sowie der Thesaurierung von Gewinnen die Kapitalaustattung auf diese Quote zu hieven. Ein Analyst der Berenberg-Bank ermittelte erst vor zwei Wochen nach Vorlage der Jahreszahlen einen Kapitalbedarf von 10 Mrd. Euro – genau jene Summe, die die Bank nun über die Kapitalerhöhung und den Teilverkauf der Fondstochter aufnehmen will.

Nein, aber die Mindestanforderungen von Großkunden und Investoren. Kritik gab es aber an der Ausstattung mit haftbarem Eigenkapital. Banken mit einer geringen Kapitalausstattung in Relation zu dem Rad, das sie im Geschäft drehen, werden als größeres Risiko wahrgenommen. Es ist für sie teurer, Geld über Anleihen aufzunehmen, und für ihre Kunden wird es teurer, Geschäfte mit der Bank abzusichern. Beides schmälert Wettbewerbsfähigkeit und Margen. Daher hatte die Deutsche Bank selbst das Ziel ausgegeben, bis 2020 auf eine „Leverage Ratio“ von fünf Prozent zu kommen.

War die Bank in einer finanziellen Schieflage oder drohte gar, die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an das Kapital zu unterschreiten?

Nein. Obwohl Vorstandschef John Cryan immer wieder betont hat, er wolle ohne eine weitere Kapitalerhöhung auskommen – es ist die dritte binnen vier Jahren – lag auf der Hand, dass die Deutsche Bank Maßnahmen ergreifen musste , ihre Kapitalposition zu stärken. Im Vergleich zu anderen Großbanken mit ähnlichem Geschäftsmodell war ihre Kapitalausstattung eher niedrig. Das galt vor allem für die Verschuldungsquote, die das Kernkapital einer Bank in Relation zum gesamten Geschäftsvolumen stellt. Inzwischen peilt die Bank auch nur noch eine Leverage Ratio von 4,5 Prozent an.

Zweitens plant sie einen neuen Umgang mit ihren Tochtergesellschaften: Die Postbank soll nun, anders als noch seit Frühjahr 2015 geplant, doch nicht verkauft werden, sondern verbleibt im Konzern. Hingegen will die Bank einen Minderheitsanteil an der Fondstochter Deutsche Asset Management – in Deutschland vor allem mit der Marke DWS bekannt – binnen zwei Jahren an die Börse bringen , was zusätzliche 2 Mrd. Euro für den Mutterkonzern bringen soll.

Was genau ist am Wochenende passiert?

Kapitalerhöhung ist eine Vertrauensfrage

Was genau gab den Anlass für die Kapitalerhöhung beziehungsweise den Sinneswandel, doch noch einmal die Eigner anzupumpen?

Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Eine Kapitalerhöhung ergibt erst Sinn, seit sich die Bank im Dezember 2016 mit den US-Justizbehörden auf einen Vergleich im US-Hypothekenstreit geeinigt hat. Vorher hätte eine Maßnahme die Verhandlungsposition der Bank geschwächt, sie hätte mögliche Einnahmen unter Umständen gleich wieder in den USA abliefern können. Außerdem hat erst Anfang Februar eine große Kapitalerhöhung der italienischen Unicredit-Bank über 13 Mrd. Euro bewiesen, dass Investoren wieder bereit sind, europäischen Großbanken Eigenkapital zur Verfügung zu stellen.

Zudem kletterte auch der Aktienkurs der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten von einem zwischenzeitlichen Tief von gut 10 auf zuletzt 19 Euro, was ebenfalls Voraussetzung für eine Kapitalmaßnahme war. Je tiefer der Aktienkurs, desto mehr Aktien muss ein Unternehmen neu ausgeben, um die gleiche Summe zu erlösen – und entsprechend höher fällt die Verwässerung aus.

Wie läuft die Kapitalerhöhung genau ab?

Die Deutsche Bank bietet ihren bestehenden Aktionären bis zu 687,5 Millionen neue Aktien an. Der genaue Preis und das Bezugsverhältnis stehen zwar noch nicht fest, allerdings haben die an der Platzierung beteiligten Konsortialbanken bereits eine Garantie abgegeben, dem Institut 11,65 Euro je neue Aktie zu zahlen. In dieser Größenordnung wird sich folglich auch der voraussichtliche Emissionspreis bewegen. Das entspricht einem Abschlag von rund 39 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag, der bei 19,14 Euro lag. Nach aktuellem Stand können also Halter für je zwei vorhandene Aktien eine neue Aktie zeichnen. Das engültige Bezugsverhältnis steht jedoch noch nicht fest. Die Besitzer haben daher zwei Möglichkeiten: entweder, sie schießen Geld nach, um hinterher anteilig auf den gleichen Besitz an der Bank wie vorher zu kommen. Oder aber sie verzichten darauf – dann können sie die Bezugsrechte, die sie für den verbilligten Kauf neuer Aktien erhalten, am Kapitalmarkt verkaufen. Dann wird allerdings ihr Anteilsbesitz verwässert.

Sollten Privatanleger die Kapitalerhöhung mittragen?

Das hängt davon ab, wie groß ihr Vertrauen in die Fähigkeit der Bank ist, künftig wieder Erträge für die Aktionäre zu generieren. Dieses Vertrauen ist gestört, weil das Institut seit Jahren Kapital von Aktionären an Angestellte und die Justiz umverteilte, während der Aktienkurs um in der Spitze 90 Prozent einbrach. Ein wichtiger Faktor jedoch für alle jene Aktionäre, die nach 2009 eingestiegen sind: Beteiligen sie sich nicht an der Kapitalerhöhung und veräußern ihr Bezugsrecht über die Börse (was die Depotbanken automatisch für sie tun, wenn sie nichts machen), ist der Erlös aus dem Bezugsrechtsverkauf wie schon 2014 abgeltungsteuerpflichtig.