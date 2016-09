China öffnet seinen Aktienmarkt

08. Sep 2016 , Julia Groth

Capital: Im November 2014 hat die chinesische Regierung das „Shanghai-Hongkong Stock Connect“-Programm gestartet. Es eröffnete ausländischen Anlegern den Zugang zu Aktien, die an der Börse in Shanghai gehandelt werden. War das Programm ein Erfolg?

Jonas David: Wir denken, es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das neue „Shenzhen-Hongkong Stock Connect“-Programm, das in den nächsten Monaten anlaufen soll, könnte allerdings von größerer Bedeutung sein.

Warum?

In Shanghai bekamen ausländische Investoren Zugang zu knapp 600 chinesischen Aktien. In Shenzhen sind es knapp 900 Aktien. Das Shanghai-Programm eröffnete darüber hinaus vor allem den Zugang zu Aktien teilstaatlicher Unternehmen und Banken. In Shenzhen liegt ein stärkerer Fokus auf Small- und Mid-Caps, etwa aus dem Technologiesektor. Mit dem Zugang zu diesem dynamischeren Marktsegment könnte das Shenzhen-Programm erfolgreicher werden als sein Vorläufer. Zudem kurbeln beide Programme übrigens auch den Aktienmarkt in Hongkong an.

Wie das?

Sie ermöglichen es Unternehmen aus Shanghai und Shenzhen, einfacher als bisher in Hongkong zu investieren. Fonds und Pensionskassen aus Festlandchina können so beispielsweise Dividendenaktien aus Hongkong kaufen. Das sollte sich positiv auf die Börse in Hongkong auswirken.