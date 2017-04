6 Fragen zum Anschlag auf den BVB

21. Apr 2017 , von Christian Kirchner

Welche Optionsscheine hat der Beschuldigte gekauft?

Dazu hat die Bundesanwaltschaft in ihrer Erklärung am Morgen sehr präzise Angaben gemacht: Es handele sich um 15.000 Verkaufsoptionen mit einer Laufzeit bis 17. Juni 2017, der Kauf sei im Hotel erfolgt, von dem aus auch der Anschlagsort einsehbar war. Zudem erklärte die Bundesanwaltschaft, der Beschuldigte habe den Kauf mit einem Verbraucherkredit finanziert.

Recherchen von Capital in der Umsatzhistorie von Optionsscheinen von Borussia Dortmund haben jedoch ergeben, dass am Tattag innerhalb von 20 Minuten - zwischen 11:12 Uhr und 11:32 Uhr - insgesamt 60.000 Put-Optionsscheine in vier Transaktionen zu je 15.000 Papieren gehandelt wurden (Hier die entsprechenden ISIN-Kennummern). Eine weitere Transaktion von 15.000 Put-Optionen erfolgte am Nachmittag um 16:57 Uhr. Alle diese Put-Optionsscheine zeichneten sich dadurch aus, dass sie in den Tagen zuvor und danach an der Börse Frankfurt nicht gehandelt wurden - und ein extremes Chance-Risiko-Profil aufwiesen. Das heißt: nur bei sehr kurzfristigen drastischen Kursverlusten gewinnen sie deutlich an Wert. Es ist allerdings offen, ob alle diese Transaktionen dem Beschuldigten zuzuordnen sind. Zudem hat die Bundesanwaltschaft am Mittag ihre Erklärung dahingehend ausgeweitet, dass „drei verschiedene Finanzprodukte“ zum Einsatz gekommen seien, ohne zu präzisieren, ob damit verschiedene Optionsscheine oder verschiedene Instrumente gemeint sind.