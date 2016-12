Warum die Dax-Familie Zuwachs bekommt

08. Dez 2016 , Hans-Jürgen Möhring

Bei den Net Return-Indizes werden Dividenden und Bonuszahlungen an die Aktionäre nicht vollständig, sondern als Nettodividende reinvestiert. Das bedeutet, dass die Dividende um die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag bereinigt wird. Diese Variante ermöglicht besonders Anbietern von strukturierten Produkten wie Zertifikaten deren Performance exakter abzubilden.

Was ist neu?

Der Dax-Index wird seit 1988 als Performance- und als Kursindex angeboten. Den Performanceindex, auch Total-Return Index genannt, zeichnet aus, dass Dividendenzahlungen vollständig in den Index reinvestiert werden . Dieser Index ist seither von 1000 auf aktuell 10.900 Punkte gestiegen. Beim Kursindex fließen nur die reinen Kursveränderungen in den Index mit ein. Die Kursvariante ist seit 1988 von 1000 auf nun 5300 Zähler gestiegen. Gerade in diesem Jahr haben sich wesentliche Rahmenbedingungen im Markt, wie zum Beispiel die Steuergesetzgebung, substantiell geändert. Marktteilnehmer haben uns daraufhin verstärkt ihr Interesse an einer weiteren Berechnungsvariante signalisiert.

Der Dax wird seit Jahren in zwei Varianten berechnet. Seit kurzem gibt es noch eine dritte Version. Warum?

Alle Varianten haben Vor- und Nachteile

Wird die neue Version nur für den Standardwerteindex, den Dax 30, eingeführt?

Nein, die neue Variante wird auch für alle anderen Auswahlindizes der Dax-Familie berechnet, so bieten wir neben dem Dax Net Return auch die Indizes MDax Net Return, SDax Net Return und TecDax Net Return sowie in einer weiteren Währung den Dax US-Dollar Net Return Index an.

Warum wird neben der international üblichen Indexberechnung, in die nur die Kursveränderungen der Aktien einfließen, der Dax eigentlich immer noch als Performance-Index geführt?

Wenn man sich die wichtigsten Auswahlindizes weltweit anschaut, werden diese in der Tat meist als Kursindex dargestellt. Dass sich in Deutschland der Performanceindex durchgesetzt hat, ist historisch gewachsen. Als der Dax-Index eingeführt wurde, hat sich die Mehrzahl der Marktteilnehmer für die Performance Variante ausgesprochen, da sie die tatsächliche Entwicklung des Kapitalmarktes genauer widerspiegelt. Alle Varianten haben ihre Vor- und ihre Nachteile, entscheidend ist letztendlich, wofür Kunden die Indizes nutzen möchten und welche Variante sich dafür am besten eignet.