"Der Aufwärtstrend ist stabil"

06. Sep 2017 , Julia Groth

In Griechenland gibt es viele hochprofitable Unternehmen, die wegen des praktisch nicht mehr existierenden lokalen Bankensektors ihr Wachstum nicht ausreichend finanzieren können oder nur mit großem Zeitverlust. Jene Firmen, die es durch die vergangenen sieben Jahre geschafft haben, sind jetzt jedenfalls sehr gut aufgestellt. Sie mussten sich schließlich alleine durch die Krise kämpfen, ohne Unterstützung. Investoren können meiner Ansicht nach mit einer Investition in solche griechischen Unternehmen viel gewinnen.

In den vergangenen Jahren gab es am griechischen Aktienmarkt zeitweise deutliche Ausreißer nach oben und nach unten. Das ist richtig. Der aktuelle Aufwärtstrend ist aber schon vergleichsweise lange stabil. Ich gehe deshalb davon aus, dass er sich fortsetzen wird. Solche Extreme wie in den vergangenen Jahren wird es wahrscheinlich nicht wieder geben. Nehmen Sie zum Beispiel die griechische Telekom: Die Aktie stand zeitweise bei rund 1 Euro und war damit extrem unterbewertet.

Auch vor 2016 war es zwischenzeitlich bergauf gegangen, sogar stärker als jetzt. Was macht sie so sicher, dass es sich bei den jüngsten Kursanstiegen nicht wieder um ein Strohfeuer handelt?

Erholung wird sehr langsam verlaufen

An welche Firmen denken Sie konkret?

Zum Beispiel an die Modefirma Folli Follie. Sie hat eine Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. Euro und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von zirka sechs. Ihre Umsätze macht sie zu fast 80 Prozent im Ausland. Das Unternehmen ist europaweit bisher wenig bekannt, wächst aber rasch. Es eröffnet fast jede Woche neue Geschäfte, vor allem in Südostasien. Auch im Energiesektor gibt es in Griechenland spannende Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Windkraft. Die Lebensmittel-, Logistik- und Tourismusbranche sind ebenfalls interessant. Und die griechische IT-Industrie gehört, was viele Anleger nicht wissen, zu den innovativsten in Europa. Griechische IT-Unternehmen sind deshalb beliebte Übernahmeziele. Samsung hat etwa im Juli das Athener Start-up Innoetics übernommen.