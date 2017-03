Europas Börsen sind im Kommen

28. Mär 2017 , Julia Groth

Seit Monaten schauen Anleger in Europa mit Neid über den Atlantik. Während US-amerikanische Aktienindizes von Rekord zu Rekord eilen, kommt der europäische Aktienmarkt nicht recht in Schwung. Nun mehren sich allerdings die Anzeichen dafür, dass Europas Börsen zur Aufholjagd ansetzen. Die Unternehmensgewinne steigen, die Konjunktur auf dem Kontinent zieht an. Das spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. „Die verbesserten makroökonomischen Frühindikatoren beflügeln den Gesamtmarkt“, sagt Eva Fornadi, Fondsmanagerin beim Investmenthaus Comgest.

Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die Wirtschaft in der EU im laufenden Jahr um 1,8 Prozent wächst. Im Herbst hatte sie erst mit einem Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet. Ein Haupttreiber des Aufschwungs ist der Konsum. In vielen europäischen Ländern sind die Verbraucher in Kauflaune. Auf Unternehmensseite läuft es so gut, dass viele Firmen ihre Ausschüttungen an Investoren erhöht haben. Allein die Dax-Konzerne haben in der aktuellen Dividendensaison zusammengenommen 32,1 Mrd. Euro ausgeschüttet – das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Rekordwert.