2017 - noch ein Jahr der Aktien?

30. Dez 2016 , Nadine Oberhuber

In die Zukunft hat der Mensch ja immer schon gern geschaut - obwohl er sich oft schon mit der Erklärung der Gegenwart erstaunlich schwertut. Und obwohl er weiß, dass er mit seinen Prognosen oft daneben liegt und sich viele davon besser schenken könnte, gerade am Aktienmarkt. Aber er wüsste einfach zu gern, was morgen ist. Und der Blick in die Zukunft gibt ihm das Gefühl, die Unsicherheit wenigstens ein bisschen zu begrenzen, weil er sich damit auf das einstellen kann, was aus heutiger Sicht erwartbar scheint. Deswegen ist es trotz aller Unsicherheiten immer ganz spannend, wenn die Finanzanalysten ihre Strategien fürs neue Jahr offenbaren und einen Blick ins nächste Jahr wagen. Womit müssen also Anleger aus ihrer Sicht 2017 rechnen? Und auf welche Assetklassen sollen sie setzen?

Wenn es nach den Finanzexperten geht, dann wird 2017 ein gutes Jahr. Davon geht zumindest die überwiegende Mehrheit aus. Das einhellige Votum ist: Die Aktienkurse werden auf breiter Front weiter steigen, zumindest in den entwickelten Ländern – die Schwellenländer geben da schon ein viel uneinheitlicheres Bild ab.

Für den bereits seit Längerem befürchteten großen Einbruch jedenfalls sehen sie keinen Grund, weder in Europa, noch in Amerika. Im Gegenteil: Der langfristige Aufwärtstrend werde sich hier weiter fortsetzen, erwarten sie. Denn die großen Volkswirtschaften und Aktienmärkte diesseits und jenseits des Atlantik sind gerade erst durch die sich anbahnende Sonderkonjunktur des neuen Deficit-Spending á la Donald Trump angeheizt worden – und nicht wenige Finanzmarktbeobachter hoffen nun, dass auch die europäischen Staaten die Ausgabenpolitik wieder für sich entdecken, nachdem die Niedrigzinspolitik der Notenbanken bereits seit Längerem keine Wirkung mehr entfaltet. Unterm Strich trauen die Chefökonomen der bekanntesten deutschen Banken laut Umfragen den amerikanischen Aktien auf breiter Front ein Wachstum von fünf bis sechs Prozent zu und dem deutschen Aktienindex Dax sogar eine zweistellige Entwicklung mit zehn bis elf Prozent Plus auf Jahressicht. Das wäre mehr als dieses Jahr und auch mehr als er in den vergangenen drei Jahren auf Zwölfmonatssicht schaffte.