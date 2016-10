BGH kippt Pauschalgebühr für Kontoüberziehung

26. Okt 2016 , Hans-Jürgen Möhring

In einem richtungsweisenden Urteil hat der Bundegerichtshof (BGH) die Rechte von Bankkunden gestärkt. So dürfen Kreditinstitute Kontoinhabern für eine geduldete Überziehung künftig keine Mindestpauschale berechnen. Die Karlsruher Richter sehen die Kunden durch derartige Klauseln unangemessen benachteiligt. Banken würden so unabhängig von der Höhe und Laufzeit des Kredits ihren Aufwand auf die Kunden abwälzen, heißt es in dem Urteil.

Die Richter gaben damit Klagen von Verbraucherschützern gegen die Deutsche Bank und die Targobank Recht (Az. XI ZR 9/15 und XI ZR 387/15). In beiden Fällen ging es um die Überziehung des Girokontos über den vereinbarten Dispositionskredit hinaus.

Normalerweise verlangen Banken Zinsen von ihren Kunden, wenn diese mit ihrem Konto ins Minus rutschen. Für den so genannten Dispo-Kredit werden zum Teil hohe Zinsen fällig. Nach Angaben der Stiftung Warentest lagen die durchschnittlichen Dispo-Zinsen per 1. Juli bei 9,91 Prozent. Wird der Kreditrahmen überschritten – in diesem Fall spricht man von einer geduldeten Überziehung –, verlangen manche Kreditinstitute noch höhere Zinsen, die Überziehungszinsen. Einige Banken haben dafür bislang sogar eine Art Mindestpauschale erhoben. So verlangte die Targobank 2,95 Euro monatlich, bei der Deutschen Bank waren es 6,90 Euro im Quartal.