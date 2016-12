Befreiungsschlag für die Deutsche Bank

23. Dez 2016 , Christian Kirchner

Die Deutsche Bank hat in der Aufarbeitung ihrer Rechtsstreitigkeiten einen großen Fortschritt erzielt: Wie das Institut in der vergangenen Nacht bekannt gab, hat sich die Deutsche Bank grundsätzlich mit dem US-Justizministerium verglichen. Für die Platzierung und Emission so genannter hypothekengedeckter Wertpapiere (RMBS) in den Jahren 2005 bis 2007 zum Nachteil der Kunden zahlt die Deutsche Bank eine Zivilbuße von 3,1 Mrd. US-Dollar.

Zudem stellt die Bank über die kommenden fünf Jahre hinweg weitere 4,1 Mrd. US-Dollar an so genannten „Verbrauchererleichterungen“ zur Verfügung. Dazu zählten in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit etwa niedrige Tilgungsleistungen und Förderprogramme für von der US-Häuserkrise besonders stark betroffenen Kunden und Regionen. Anders als die Zivilbuße von 3,1 Mrd. US-Dollar sind diese Erleichterungen nicht direkt cash- und kostenwirksam.

Capital beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Vergleich, der noch nicht endgültig unterschrieben ist, über den Bank wie Justizministerium allerdings einen grundsätzliche Einigung erzielt haben.